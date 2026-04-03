México espera más de 40 millones de turistas y derrama económica superior a 25 mil millones de pesos

La Semana Santa en México moviliza cada año a alrededor de 40 millones de personas y genera beneficios económicos que superan los 25 mil millones de pesos, informó este viernes la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

Rodríguez Zamora destacó que este turismo religioso, centrado en la conmemoración cristiana de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, se ha consolidado como un motor de desarrollo económico y social para las comunidades del país.

El turismo religioso mueve a más de 40 millones de mexicanas y mexicanos cada año. 🙏🇲🇽



Esta Semana Santa, esa devoción se vive en cada rincón del país: en sus procesiones, sus templos, sus tradiciones y sus imperdibles que nos conectan con nuestra historia y nuestra fe.



Vive… pic.twitter.com/0IvAUInVz2 — Josefina Rodríguez Zamora (@josefinarodzam) April 4, 2026

Entre los destinos con mayor afluencia se encuentran la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México; San Juan de los Lagos, en Jalisco; Juquila, en Oaxaca; y Chalma, en el Estado de México, que forman parte de rutas turísticas que integran patrimonio, identidad y vocación turística.

La secretaria de Turismo subrayó que esta actividad no sólo fortalece al sector turístico, sino que también impulsa el bienestar social, en línea con la visión del gobierno de Claudia Sheinbaum de consolidarla como una actividad generadora de prosperidad compartida.

En la Ciudad de México, la representación del Viacrucis en Iztapalapa se mantiene como una de las expresiones culturales y religiosas más emblemáticas del país. Para 2026, se prevé una afluencia superior a dos millones de visitantes, especialmente entre Jueves y Viernes Santo.

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco Servytur), durante el periodo vacacional del 29 de marzo al 12 de abril, se proyecta una derrama económica nacional superior a 300 mil millones de pesos.

México recibe a miles de visitantes con los brazos abiertos esta Semana Santa. 🌊✨



Nuestras playas, Pueblos Mágicos y destinos culturales registran una gran ocupación hotelera, reflejo de la confianza y el cariño de quienes eligen viajar por nuestro país.



De norte a sur, se… pic.twitter.com/X2RQY7J9F1 — Josefina Rodríguez Zamora (@josefinarodzam) April 3, 2026

Asimismo, se espera la llegada de 4.03 millones de turistas a los principales destinos del país, cifra 2.6% superior a los 3.93 millones registrados en 2025, con una ocupación hotelera promedio nacional de 63.85%.

Con estas cifras, la Semana Santa 2026 reafirma su importancia no sólo como festividad religiosa, sino también como impulso estratégico para la economía y el turismo interno en México.

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MSL