Cierres y bloqueos en carreteras HOY 18 de febrero: estas son las más afectadas

Estos son los bloqueos y afectaciones en carreteras HOY 18 de febrero

La movilidad en distintas regiones de México volvió a verse afectada este martes 18 de febrero, luego de que diversos accidentes viales provocaran cierres parciales y fuerte carga vehicular en carreteras clave del país.

Autoridades de tránsito y cuerpos de emergencia atendieron varios percances desde las primeras horas del día, lo que obligó a reducir carriles y, en algunos casos, frenar por completo la circulación mientras se realizaban maniobras de auxilio y retiro de unidades siniestradas.

Aunque los bloqueos por manifestaciones son cada vez más comunes, en esta jornada las principales afectaciones se originaron por choques y fallas mecánicas, generando retrasos importantes para automovilistas y transportistas.

Las autoridades recomendaron manejar con extrema precaución, respetar señalamientos y permitir el libre paso de los servicios de emergencia para agilizar la reapertura de las vialidades.

Toma precaución ante diversas afectaciones ı Foto: Especial

Carreteras con cierres y afectaciones

En Guanajuato se reportaron dos puntos con reducción de circulación:

Kilómetro 73 del Macro Libramiento Querétaro Centenario , por atención a un accidente vial.

Kilómetro 7+950 de la carretera Irapuato–Zapotlanejo, también con cierre parcial.

En Michoacán, autoridades atendieron un percance en el kilómetro 29+800 de la carretera Morelia–Salamanca, provocando tránsito lento por varios minutos.

En Nuevo León se registraron dos tramos afectados:

Kilómetro 14 de la autopista Monterrey–Reynosa.

Kilómetro 205+700 de la carretera Puerto México–Entronque La Encantada.

En la autopista Querétaro–Irapuato, a la altura del kilómetro 29 con dirección a Irapuato, se redujeron carriles tras un accidente provocado por la salida de un neumático.

Además, la autopista Cuernavaca–Acapulco presentó fuerte carga vehicular del kilómetro 97 al 100 en dirección a Cuernavaca, aunque sin incidentes reportados.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Autopista Querétaro - Irapuato, km 29, dirección Irapuato. Reducción de carriles por atención de accidente (salida de neumático). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) February 18, 2026

