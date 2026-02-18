Comisión de Vigilancia aprueba convocatoria para designar titular de la ASF 2026-2034

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad —con 35 votos— el acuerdo por el que se emite la convocatoria pública para la designación de la persona titular del órgano fiscalizador para el periodo 2026-2034.

El presidente de la Comisión, el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), calificó el proceso como uno de los más relevantes que tiene tanto la Comisión como la Cámara de Diputados, al tratarse de una facultad exclusiva establecida en el artículo 79 de la Constitución.

Recordó que la persona titular de la ASF debe ser electa por el voto de las dos terceras partes del Pleno.

Herrera Borunda subrayó que la designación debe realizarse de manera profesional, técnica y frente a la nación, bajo los principios de máxima publicidad, transparencia y rendición de cuentas.

Informó que se invitará a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) para acompañar el proceso de evaluación de candidatas y candidatos, con el objetivo de aportar rigor académico y metodología. No obstante, precisó que esta participación no sustituye la facultad de la Comisión para definir la terna que será sometida al Pleno.

Además, se solicitará a las personas aspirantes que, bajo protesta de decir verdad, manifiesten no ser deudoras alimentarias. Explicó que, aunque existe una base de datos federal, no todas las entidades cuentan con padrón por ley, por lo que se pedirá una declaración expresa.

La convocatoria también incorpora la obligación de presentar una declaración de intereses, similar a la que suscriben los servidores públicos, en la que deberán manifestar si tienen algún interés personal, familiar, profesional o mercantil que pudiera generar conflicto respecto al cargo.

Requisitos y documentación

El acuerdo establece que las personas aspirantes deberán:

Ser ciudadanas mexicanas por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad.

Tener al menos 35 años cumplidos el día de la designación.

Gozar de buena reputación y no haber sido condenadas por delito intencional con pena mayor a un año de prisión.

Haber residido en el país durante los dos años previos

No haber ocupado cargos como secretario de Estado, fiscal, senador, diputado federal, titular del Ejecutivo estatal, dirigente partidista o haber sido postuladas a cargo de elección popular en el año previo.

Contar con al menos diez años de experiencia efectiva en fiscalización, control del gasto público, política presupuestaria, evaluación del desempeño, administración financiera o manejo de recursos públicos.

Entre la documentación requerida se encuentra credencial para votar, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, constancia de antecedentes penales federales, currículum vitae, título y cédula profesional, carta de intención y declaración de intereses, entre otros documentos que deberán presentarse en original o copia certificada y en el orden establecido.

La recepción de solicitudes se realizará del 19 al 28 de febrero de 2026, durante diez días naturales contados a partir de la publicación de la convocatoria.

Concluido ese plazo, la Comisión tendrá cinco días naturales para revisar requisitos y documentación, etapa que deberá concluir a más tardar el 5 de marzo de 2026, conforme a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Ese mismo día se publicará en la Gaceta Parlamentaria y en el micrositio oficial el acuerdo con el calendario de entrevistas de las personas que sean consideradas idóneas.

Tras las entrevistas, la Comisión contará con un plazo máximo de tres días naturales para formular el dictamen con la terna que será enviada al Pleno para su votación. El dictamen deberá remitirse a la Mesa Directiva a más tardar el 11 de marzo de 2026.

Al concluir la sesión, Herrera Borunda declaró a la Comisión en sesión permanente y pidió a las y los legisladores mantenerse atentos a las convocatorias subsecuentes.

