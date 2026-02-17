Proceso para elegir al nuevo titular de la ASF será transparente y de cara a la nación: Herrera Borunda

El proceso para elegir a quien encabezará la Auditoría Superior de la Federación (ASF) durante los próximos ocho años se realizará con transparencia y apertura pública, aseguró el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASF en la Cámara de Diputados, Javier Herrera Borunda.

El legislador afirmó que la designación del nuevo Auditor Superior se llevará a cabo “de cara a la nación”, con reglas claras y bajo los principios de rendición de cuentas, dada la relevancia del órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales.

Herrera Borunda subrayó que la Comisión de Vigilancia garantizará un procedimiento abierto, en el que se privilegie el perfil técnico, la experiencia en fiscalización y la independencia de quien resulte designado para encabezar la ASF.

Tercera entrega del informe del resultado de la fiscalización superior de la cuenta pública 2024 ı Foto: Cuartoscuro

La Auditoría Superior de la Federación es el órgano técnico de la Cámara de Diputados responsable de revisar la Cuenta Pública y vigilar el ejercicio de los recursos federales por parte de los tres órdenes de gobierno y entes públicos.

La definición del nuevo titular cobra especial relevancia en un contexto donde la fiscalización superior ha estado en el centro del debate público por los montos observados en las últimas cuentas públicas y por el papel del órgano auditor en el fortalecimiento de la transparencia.

El presidente de la Comisión reiteró que el proceso buscará fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar que la ASF mantenga su carácter técnico y autónomo frente a cualquier interés político.

