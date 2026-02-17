INE pagó casi 800 mdp por materiales electorales que aún no existían, revela ASF

El Instituto Nacional Electoral (INE) registró en 2024 el pago de 793.9 millones de pesos por boletas y materiales del Proceso de Elección Extraordinaria del Poder Judicial como si hubieran sido recibidos “en tiempo y forma y a entera satisfacción” ese mismo año, cuando en realidad fueron producidos, suministrados y entregados en 2025, de acuerdo con los resultados de fiscalización de la Cuenta Pública 2024.

La auditoría, que revisó una muestra de mil 978.9 millones de pesos, equivalente al 27.8 por ciento del universo de 7 mil 127 millones de pesos reportados como pagados por el INE en los capítulos de materiales, suministros y servicios generales, detectó una serie de irregularidades que van desde pagos sin documentación comprobatoria hasta el uso de vehículos rentados para fines distintos a los autorizados.

Entre los hallazgos que se destacan en la tercera entrega de informes individuales de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se destaca que el INE efectuó pagos por 63.2 millones de pesos por el servicio de impresión, producción y distribución de materiales de simulacro para la capacitación electoral del Proceso Electoral 2023-2024, los cuales, según los auditores, “no cuentan con la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria que acredite la prestación del servicio”, además de que el proveedor tampoco pudo acreditar cómo llevó a cabo dicho servicio.

La fiscalización también documentó la ausencia de documentos que acrediten la recepción, uso y destino de un millón 197 mil 579 materiales didácticos relacionados con la elección extraordinaria del Poder Judicial, distribuidos entre Juntas Distritales Ejecutivas, Supervisores Electorales y Capacitadores Asistentes Electorales del propio INE, por un valor total de 1.1 millones de pesos.

Otro hallazgo apunta al uso indebido de vehículos arrendados: el organismo pagó 2.3 millones de pesos correspondientes a 2 mil 171 días de renta de automóviles que fueron utilizados para propósitos distintos al único fin autorizado, denominado “Módulo de Atención Ciudadana”.

LMCT