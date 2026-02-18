Pensiones de altos funcionarios ‘sangran al erario’: Ignacio Mier; respalda reforma de Sheinbaum

A la izquierda, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; a la derecha, el senador Ignacio Mier Velazco.

Las pensiones de los altos funcionarios públicos “sangran al erario y ponen en condiciones de desventaja a muchos trabajadores”, aseguró el senador Ignacio Mier Velazco, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República.

Al respaldar la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para reformar el artículo 127 constitucional y limitar las jubilaciones de quienes ocupan los cargos mejor pagados del Gobierno Federal, el legislador explicó que la propuesta apunta, en particular, a funcionarios de instituciones descentralizadas, donde se concentran las mayores disparidades.

La reforma, dijo, busca articular “lo que ya se hizo conforme a la ley de remuneraciones de los servidores públicos” y llevarla hasta el terreno de las pensiones, una deuda legislativa que, a su juicio, lleva años pendiente.

“Es una medida que celebramos y que forma parte de la austeridad, porque no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre” Ignacio Mier Velazco, senador de Morena



Mier Velazco recordó que las inequidades en este rubro quedaron al descubierto desde los trabajos previos a la creación del fondo de pensiones: “Desde que se estaban haciendo las corridas para crear el fondo de pensiones se notaron estas diferencias y las desigualdades entre funcionarios públicos y trabajadores al servicio del Estado”, señaló.

Más temprano este miércoles, el Gobierno Federal presentó la reforma de “pensiones sin privilegios”, tras detectar casos de extrabajadores que han recibido montos de hasta un millón de pesos mensuales.

“Ya lo que ganaron antes, eso ya no se puede mover, pero, a partir de ahora, ya no se les puede seguir, en un gobierno que busca eliminar privilegios, pagando un millón de pesos mensuales de pensión, o 300 mil pesos ”, señaló la Presidenta Claudia Sheinbaum.

La Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, explicó que la reforma pretende limitar las jubilaciones y pensiones de altos mandos al 50 por ciento del ingreso que percibe la persona titular del Ejecutivo Federal, “salvo pensiones o jubilaciones previstas en las condiciones generales de trabajo”.

Sheinbaum adelanto que el próximo lunes enviará la iniciativa al Senado de la República, tras revisar “los últimos detalles”.

