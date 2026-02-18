Sin justificar, otros 59 mil mdp de 2024; de todo el sexenio pasado, 100 mil mdp

DE ACUERDO con la Auditoría Superior, 87.7% del monto de observaciones corresponde al Gasto Federalizado

Derivado de gastos sin comprobar, obras pagadas y no concluidas, así como otras anomalías identificadas en el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), más de 100 mil millones de pesos, que representan un presunto daño al erario, permanecen perdidos por no haber sido devueltos o cuyo gasto aún no ha sido justificado.

EL DATO: LA ASF señala que el 83.1% de las irregularidades se debe a omisiones o inacciones de los servidores públicos responsables de ejercer y supervisar el gasto

Este martes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó la tercera entrega de informes de la Cuenta Pública del 2024, el último año del sexenio pasado, en el que se advierte un monto por aclarar de 59 mil 345 millones 549 mil pesos, solamente en ese periodo.

De acuerdo con datos del propio ente fiscalizador, en suma y considerando las aclaraciones que sí se hicieron de otras observaciones hechas en ese año, el monto total de irregularidades en 2024 es de 65 mil 92 millones de pesos.

6 Años desde el 2000 en que aparecen montos sin aclarar

Esto ubica a ese año como el que registró el mayor monto de anomalías cometidas en el ejercicio presupuestal en todo el sexenio, el cual acumula 101 mil 242 millones de pesos por recuperar.

No obstante, de estos, 284 millones son responsabilidad del Poder Judicial de la Federación (PJF), mientras que el Poder Legislativo no cuenta con pendientes por aclarar.

Además, 88 mil 809.9 millones, equivalentes al 87.7 por ciento, corresponden al Gasto Federalizado, es decir, de los recursos transferidos de la Federación a las Entidades Federativas.

En 2023, la suma de inconsistencias que aún no se esclarecen es de 21 mil 311 millones; en 2022, de dos mil 281 millones; en 2021, de tres mil 718 millones; en 2020, de seis mil 648.6 millones y en 2019 (primer año completo de López Obrador), de dos mil 189 millones.

Además, el monto total de observaciones del sexenio obradorista representa 99.7 por ciento del monto faltante por aclarar desde el inicio del siglo; sin embargo, es importante aclarar que también durante ese periodo de Gobierno se practicaron más auditorías en relación con las administraciones de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Y es que la suma de anomalías desde el 2000, año desde el cual están disponibles los registros de las auditorías y su actualización, el total de anomalías es de 101 mil 467 millones de pesos.

A la fecha, los únicos años que aparecen con montos sin aclarar son el 2000, con 184.2 mdp; 2001, con 10.4 mdp; 2004, con 14.4 mdp; 2011, con 14.2 mdp; 2012, con 1.2 mdp; y 2014, 2017 con menos de un millón.

En cuanto al reporte de acciones emprendidas a causa de las inconsistencias en el ejercicio presupuestal del sexenio pasado, se han presentado 30 denuncias de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR), de las cuales 16 fueron contra el organismo creado por el exmandatario López Obrador con el objetivo de garantizar la autosuficiencia alimentaria del país: Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), así como una de sus filiales: Diconsa.

Sobre Segalmex, por ejemplo, las primeras seis denuncias corresponden a la auditoría 283-DE, practicada en 2019, su primer año de operación, en donde se expusieron anomalías como no presentar evidencias que ampararan el pago de 516 millones 115 mil pesos a productores de trigo panificable, así como pagos en exceso por 51 millones 120 mil pesos a mil 520 productores.

A esto se suman varias otras observaciones como realizar pagos por insumos no recibidos como tarimas, costales de polipropileno; así como tampoco aplicar penalizaciones que tendría que haber implementado a proveedores que se retrasaron en las entregas, o por el adeudo superior a 29 millones 650 mil pesos por no comprobar recursos que se dieron a servidores públicos para, supuestamente, atender gastos de operación por concepto de maniobras y pago de personal.

EL TIP: PARA la Tercera En trega de la Cuenta Pública 2024, la ASF realizó 1,566 audito rías de un total de 2,264realizadas en todo el ejercicio.

En cuanto a Diconsa, la denuncia responde a una auditoría practicada en 2020 en la que se advirtieron hechos como carencia de confiabilidad en el control de asistencias que derivó en que no se consiguiera acreditar la prestación de servicios por más de 170 millones de pesos, entre otras causas.

157 Mdp tiene aún pen dientes Segalmex por aclarar

En su momento, las anomalías cometidas en Segalmex y sus dependencias filiales, Diconsa y Liconsa, llegaron a superar los 15 mil millones de pesos, lo que hizo que el organismo creado como uno de los proyectos bandera del expresidente se convirtiera en uno de los mayores escándalos del sexenio.

Sin embargo, la Auditoría ha reportado la aclaración de las observaciones, de manera que a la fecha únicamente Segalmex tiene pendientes por 157.8 millones de pesos, de los que 146.4 corresponden a la Cuenta Pública de 2023 y 11.4 millones de pesos a la de 2020.

No obstante, el monto mayor correspondiente a las anomalías que aún no se subsanan es de Liconsa, por mil 53 millones de pesos, mientras tanto, Diconsa registra pendientes por subsanar equivalentes a 117.9 millones.

En el balance general de la base de datos de la Auditoría Superior de la Federación, se expone que de 2019 a 2024 hubo anomalías por 459 mil 429.7 millones de pesos, 146 mil 208.2 millones de ellas sí fueron justificadas, pero sólo una proporción mucho menor, 13 mil 585.3 millones de pesos, fueron recuperadas.