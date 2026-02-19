Morena definirá en marzo reglas para aspirantes a 17 gubernaturas en elecciones de 2027

Morena informó que el próximo 7 de marzo su Consejo Nacional aprobará la convocatoria y las reglas para las y los aspirantes que busquen contender por alguna de las 17 gubernaturas que estarán en juego en el proceso electoral de 2027.

De acuerdo con el partido, en esa sesión se establecerán los lineamientos, requisitos y criterios de selección para quienes pretendan participar en el proceso interno, así como los tiempos y mecanismos que se aplicarán para definir candidaturas.

La dirigencia ha señalado en distintas ocasiones que se buscará garantizar piso parejo entre aspirantes, transparencia en los procedimientos y apego a los principios del movimiento.

Con la aprobación de la convocatoria, Morena dará inicio formal a la ruta interna rumbo a las elecciones de 2027, en las que estarán en disputa 17 ejecutivos estatales, además de otros cargos locales y federales.

¿Qué estados cambiarán de gobernador?

En las elecciones de 2027, 17 estados renovarán la gubernatura. Son los siguientes:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

Además, se elegirán 500 diputados federales que integrarán la Cámara de Diputados de la LXVII Legislatura, congresos locales y al menos mil ayuntamientos.

Se tiene previsto que los cargos que quedaron pendientes para el Poder Judicial tanto federal como local sean elegidos en las mismas elecciones.

El proceso electoral iniciará en el último trimestre de este 2026, mientras que las campañas electorales iniciarán en la primavera del 2027 y finalmente, la jornada electoral se llevará a cabo tentativamente el 6 de junio del 2027.

