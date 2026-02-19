Semar intercepta sumergible con 4 toneladas de cocaína frente a Colima | VIDEO

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar) aseguraron un semisumergible utilizado para el tráfico internacional de droga a más de 463 kilómetros al suroeste del puerto de Manzanillo, Colima, en una operación conjunta con fuerzas federales.

De acuerdo con el comunicado oficial, la embarcación de bajo perfil —también conocida como narcosubmarino— transportaba 179 bultos de presunta cocaína, equivalentes a cuatro toneladas, cuyo peso exacto será determinado por la autoridad ministerial al arribar a puerto. En el operativo fueron detenidos tres tripulantes.

La acción también fue informada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch en sus redes sociales.

Como parte de la vigilancia permanente que lleva a cabo la Secretaría de Marina en mares mexicanos, en Manzanillo, Colima, personal de la Armada de México @SEMAR_mx interceptaron un semisumergible que transportaba 179 bultos con aproximadamente 4 toneladas de cocaína y… pic.twitter.com/SqFRAGZykD — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 19, 2026

La acción fue encabezada por la Armada de México en funciones de Guardia Costera, con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

El aseguramiento se realizó durante labores de vigilancia marítima mediante un despliegue que incluyó una patrulla oceánica, dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras. También se contó con información de inteligencia proporcionada por el Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta Sur de Estados Unidos.

Las autoridades señalaron que se trata del tercer semisumergible interceptado durante la actual administración, tipo de embarcación empleada por organizaciones criminales para el traslado de grandes cargamentos de droga en rutas internacionales.

Los detenidos y la carga asegurada serán puestos a disposición del Ministerio Público federal, que determinará su situación jurídica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR