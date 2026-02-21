Acude Sheinbaum ante Tribunal por organización CSP

Luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que acudiría ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de la organización Construyendo Sociedades de Paz (CSP), por utilizar las siglas con su nombre, esta agrupación anunció que si llega a alcanzar su registro como partido cambiará de nombre y adoptará el de “Partido PAZ”.

Se trata de una organización ligada a lo que fue el Partido Encuentro Social, y contra la cual el Instituto Nacional Electoral (INE) se negó a imponer medidas cautelares, luego de que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República presentó una queja.

El Tip: La organización aseguró al INE que desde el 30 de enero dio información a la dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos sobre su intención de cambiar de nombre.

Durante su conferencia de ayer, la mandataria reiteró su rechazo y dijo que esto sería como si otra organización buscara conformarse como partido bajo las siglas del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a ver ahora en el Tribunal. Imagínense. Digo, mis siglas no son tan conocidas, pero imagínense que un partido político se llamara AMLO. Es como CSP, como que no se puede usar el nombre de una persona”, declaró.

Ante la pregunta de si la Consejería Jurídica usará las vías legales que se puedan, la Presidenta contestó que “sí”.

Por la tarde, la organización explicó, en una carta enviada a consejeros del INE, que desde el 30 de enero notificó a la Dirección de Prerrogativas que su emblema definitivo sería “PAZ”, en color blanco y morado, acompañado de una paloma.

La organización sostuvo que el uso preliminar de las siglas CSP correspondía a “Construyendo Solidaridad y Paz” y tenía como único propósito facilitar la identificación del proyecto por parte de simpatizantes, vinculándolo con su denominación original.

“Lejos de cualquier pretensión que pudiera violentar los derechos políticos de la titular del Ejecutivo Federal”, señala el documento, al rechazar que existiera intención de aprovechar la coincidencia con las iniciales de la mandataria.