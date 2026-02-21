TEPJF ordena no usar siglas ‘CSP’ a organización que busca ser partido político

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pidió a organización no usar siglas CSP.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó a la organización Construyendo Sociedades de Paz no usar las siglas CSP para identificarse, pues estas coinciden con las que se utilizan para nombrar a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) volver a analizar la queja contra el uso de estas siglas presentada por la presidenta.

En sesión, la Sala Superior del TEPJF aprobó por unanimidad de votos revocar el desechamiento que hizo la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE de la queja que presentó la mandataria federal por el uso de estas siglas.

El TEPJF aseguró que el INE desechó la queja sin haber llevado a cabo un análisis exhaustivo que no tomó en cuenta “la posible afectación de los derechos de terceros”.

El INE desechó la queja de la titular del Ejecutivo federal tras un análisis preliminar en el que no encontró una prohibición legal expresa para dicha coincidencia y estimó que no se advertían elementos suficientes para activar la vía sancionadora Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación



La Sala Superior consideró que la autoridad responsable no fue exhaustiva y su determinación carece de la debida fundamentación y motivación. El pleno del TEPJF señaló que el INE se limitó a un análisis de tipicidad formal sin evaluar en sus extremos la posible afectación de los derechos de terceros Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación



Por lo anterior, el TEPJF determinó que el INE haga una nueva valoración del caso que incluya estos elementos y circunstancias.

Asimismo, destacó la necesidad de un pronunciamiento institucional en la vía que estime procedente que incluya lo relacionado con la petición de medidas cautelares Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación



Mientras tanto, el TEPJF ordenó a la organización Construyendo Sociedades de Paz no utilizar las siglas CSP para identificarse, hasta que el INE no emita un nuevo pronunciamiento.

El procedimiento de constitución del partido político continúa en marcha y la identidad de la asociación es un referente inmediato para las decisiones de afiliación Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación



Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am