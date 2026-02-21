La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó ayer la inauguración de una sede del Bachillerato Nacional en el Estado de Guanajuato, con el que se garantizará un lugar a más de mil alumnos, desde donde ratificó el incremento en la meta para ofrecer más lugares en este nivel educativo a los jóvenes, al recordar que México tiene una mandataria que está con este sector.

“Hoy lo que les puedo decir es que tienen una Presidenta que está con las y los jóvenes de México y que lo que queremos es que vayan a la escuela, que aprendan en la escuela. ¿Dónde tienen que estar los jóvenes?, pues hay que construir más escuelas, que les guste la educación y a todos aquellos que por alguna razón dejan la escuela, hay que irlos a buscar a su casa para que regresen a la escuela. De esa manera, se va a hacer realidad que la educación sea un derecho para todas y todos los jóvenes de nuestro país”, destacó.

Desde el municipio de León la mandataria federal recordó lo anunciado la semana pasada, en cuanto a que la meta inicial para este año era la de construir 75 mil escuelas; sin embargo, ahora creció el proyecto y se espera que al final del año ya se haya ampliado la oferta para asegurar 150 mil nuevos espacios.

También señaló que se continuará trabajando para eliminar los exámenes de admisión a este nivel educativo: “Esta idea de que tiene que haber un examen de admisión para entrar a la preparatoria. En muy pocos países del mundo existe. Por ejemplo, nuestro vecino, Estados Unidos. Ahí los estudiantes no hacen examen de admisión para la prepa. En Europa no se hace examen de admisión para la prepa porque hay suficientes escuelas para poder ir a las preparatorias.

“Entonces, ahí donde todavía hay examen de admisión, vamos a ir desapareciendo el examen de admisión para que saliendo de la secundaria vayan directito a la preparatoria, porque es una obligación del Gobierno hacer suficientes escuelas para que los jóvenes tengan donde estudiar”, sostuvo.

Destacó el trabajo coordinado para la construcción del nuevo Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 292, para el cual el Gobierno de México puso la infraestructura y el Gobierno estatal donó el terreno de 30 mil metros cuadrados.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, destacó el trabajo coordinado con el Gobierno de México para la construcción de este nuevo plantel y anunció que el próximo año se van a reconvertir 40 secundarias en preparatoria para ampliar el número de lugares, que se suman a las 30 que ya fueron reconvertidas en lo que va de su administración.

“En Guanajuato sabemos trabajar en equipo por lo que le hace bien a nuestra gente y hoy especialmente a nuestros jóvenes… Para nosotras, para la Presidenta y para su gobernadora: la educación es una prioridad; estar del lado de las juventudes, eso es lo que guía nuestro trabajo diario”, sostuvo la mandataria.

En su oportunidad, el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva, detalló que este nuevo plantel tuvo una inversión de 48 millones de pesos en infraestructura y 17 millones más en equipamiento, con capacidad para 540 estudiantes por turno. Agregó que esta institución cuenta con cinco edificios, 12 aulas, cuatro laboratorios, áreas verdes y canchas deportivas.

En lo que va del sexenio de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, los homicidios dolosos en el estado de Guanajuato han disminuido 65 por ciento.

La entidad es considerada de atención prioritaria en materia de seguridad ante los altos índices de violencia que registraba, contexto ante el cual, la Presidenta Claudia Sheinbaum consideró que, a pesar de que “es un resultado muy importante. Eso no quiere decir que ya nos crucemos de brazos, no; seguimos trabajando”.

El dato: La gobernadora de Guanajuato resaltó que la coordinación con el Gobierno federal se ha extendido a rubros prioritarios como educación, salud, bienestar y movilidad.

Durante la conferencia presidencial, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Marcela Figueroa, expuso que el promedio diario de homicidios doloses pasó de 12.71 en febrero de 2025 a 4.45 en enero de 2026.

El análisis anual reveló que 2025 fue el año más bajo en incidencia de homicidios dolosos desde 2018, observándose una reducción del delito a 19 por ciento en el pico más alto registrado en 2020, con 12.3 víctimas diarias en promedio, a 7 muertes al día registradas en 2025.

También destacó una disminución del 62 por ciento en el número de víctimas de este tipo de crímenes entre enero del año pasado y el de este 2026.

En cuanto a los delitos de alto impacto, la funcionaria expuso que se ha visto una reducción de 35 por ciento, ya que el promedio diario tuvo una reducción de 45.35 a 29.65.

6 mil 400 armas de fuego han sido decomisadas en Guanajuato

De manera desagregada, se observó en el informe que los delitos de la entidad han disminuido, con excepción del robo a transeúnte con violencia y el robo a casa habitación con violencia.

Destaca en la gráfica que el delito de extorsión, que ha mantenido un alza a nivel nacional, en el caso de Guanajuato ha mermado en 31 por ciento.

Tras recordar que atender la inseguridad en Guanajuato se posicionó como una prioridad de la federación, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, expuso que durante los 16 meses se ha detenido a cuatro mil 400 personas, y se han asegurado más de cinco toneladas de droga, que también incluye fentanilo. Además del decomiso de más de seis mil 400 armas de fuego y el desmantelamiento de un laboratorio de drogas.

Subrayó que, desde febrero, se ordenó el operativo específico para reforzar la seguridad en la entidad, con enfoque en la detención de generadores de violencia que lideran células delincuenciales.

“Es muy notorio que con la detención de estos sujetos en estas operaciones que se hicieron en tres estados, desde esa fecha, se empezó a registrar una disminución en el número de homicidios dolosos de un 65 por ciento con respecto a febrero del 2025. Por supuesto, las operaciones han continuado”, puntualizó.

En ese sentido, resaltó el operativo llevado a cabo desde marzo, para hacer un despliegue en los estados de Querétaro, Guanajuato y Yucatán, que llevó a la captura de nueve integrantes de un grupo criminal vinculado a la delincuencia organizada.

Entre los detenidos destacan José Francisco ‘N’, alias Alfa 1, líder de una célula delictiva responsable del ataque a un bar en Querétaro y de ordenar agresiones a grupos rivales y a autoridades.

Otra operación destacada de la federación fue la relativa a la masacre en un campo de fútbol en Salamanca, en la cual se desplegaron equipos de intervención de manera inmediata.

Derivado de las investigaciones, también se encontró al autor material del ataque: Moises ‘N’. Al continuar con las indagatorias se consiguió dar con otros cuatro responsables, de los cuales dos participaron en la agresión para facilitar la huida de los agresores.

En cuanto a la estrategia contra la extorsión, García Harfuch destacó la detención de 16 personas, de las cuales, siete eran objetivos prioritarios.

El secretario recalcó que la disminución de los delitos no significa que ya se den por terminadas las acciones emprendidas: “No estamos de ninguna manera diciendo que el trabajo esté terminado o ‘que ya no ocurran delitos en Celaya o en otros lugares de la República’, todo lo contrario. Es un trabajo constante, es un trabajo permanente del Gabinete de Seguridad que todos los días se evalúa”.

En cuanto a la estrategia de Atención a las Causas, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, expuso que, entre octubre de 2024 — fecha en la que inició el programa Sí al desarme, sí a la paz—, al 11 de febrero de —2026, se han canjeado 352 armas de fuego por dinero, lo que ha significado sacar armamento de las calles del estado.

En materia de infraestructura estatal, la Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la entidad se verá beneficiada con las tres rutas de trenes de pasajeros en las que se trabaja y que pasarán por Irapuato-León, la de León-Guadalajara y la de Querétaro a San Luis Potosí.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, externó un agradecimiento a la Presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo enviado a su estado para devolver la seguridad a los habitantes y afirmó que mantendrá su disposición para trabajar en equipo.

Al recibir a la Presidenta y al Gabinete de Seguridad en la entidad, la gobernadora dijo: “Quiero agradecer porque creo que es importante reconocer que, si algo ha sido prioritario para el gobierno federal encabezado por nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum, como para nuestro gobierno estatal en Guanajuato, es recuperar la paz y el bienestar para todas las familias. Esa ha sido la guía desde el inicio de nuestras administraciones y, en Guanajuato, hemos encontrado apertura, diálogo, colaboración y coordinación para lograr los resultados que hoy podemos darle a nuestra gente”.

La gobernadora dijo que el despliegue operativo y la coordinación entre estado y la federación, han permitido una baja en la incidencia delictiva de la entidad.

Cifras del Gobierno de México registran 11 meses consecutivos con reducción en homicidios dolosos y el enero más bajo en esta materia en los últimos ocho años; además, una disminución del 65 por ciento promedio diario de víctimas de homicidios dolosos por mes en la entidad de septiembre del 2024 a enero del 2026.

“La estrategia de seguridad en coordinación con los tres niveles de gobierno está dando resultados y así vamos a seguir trabajando, en equipo, porque creemos en esa política de altura es la que construye”, reiteró Libia Dennise, al refrendar el compromiso del gobierno de la gente de trabajar en equipo con el Gobierno de México.

“Seguiremos haciendo equipo para darle resultados a la gente”, afirmó Libia Dennise al reconocer la disposición y colaboración de las autoridades federales presentes en Guanajuato, con quienes trabaja para devolver la paz en la entidad.

La mandataria estatal refrendó que su administración seguirá con el trabajo firme y coordinado para llevar a la gente educación, salud, bienestar y prosperidad, así como para hacer realidad la garantía de los derechos de las mujeres, a través de una directriz con una política de altura.