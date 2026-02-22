ETN Turistar, ADO y Estrella Roja Puebla cancelan operaciones

Las operadoras de camiones de pasajeros ETN Turistar, ADO y Estrella Roja cancelaron sus operaciones y servicios en el territorio mexicano con el propósito de salvaguardar la integridad de pasajeros y colaboradores luego de los hechos de violencia registrados en algunas carreteras federales.
ETN Turistar señaló a través de su cuenta de X que el servicio se encuentra temporalmente suspendido tras el cierre total de algunos tramos carreteros y en atención a las recomendaciones de seguridad decidió suspender el servicio, “reanudaremos nuestras operaciones hasta que existan las condiciones adecuadas que garanticen la seguridad de nuestros usuarios”.
Y señaló que, si las personas cuentan con un boleto programado, en cuanto se reanuden las operaciones, se podrán realizar los cambios en la taquilla o su sitio web.
Gabinete de Seguridad y gobiernos estatales mantienen coordinación ante operativo en Jalisco
Por su parte, ADO sostuvo que “por causas ajenas a nuestra operación” algunas corridas podrían tener ajustes, cancelaciones o reprogramaciones, y recomendó consultar el estatus de viaje a través de sus canales oficiales antes de acudir a alguna terminal de autobuses.
“Priorizando tu seguridad y la de todos nuestros pasajeros, mantenemos comunicación permanente con las autoridades. Comunicaremos de forma oportuna cualquier cambio en las condiciones de la prestación de nuestros servicios”.
Finalmente, Estrella Roja Puebla destacó que sus operaciones se detendrán hasta nuevo aviso, y aunque reconoció que la medida puede generar “inconvenientes” para las personas usuarias es para el bienestar de la población.
“En cuanto existan las condiciones para reanudar el servicio, lo comunicaremos oportunamente a través de nuestros canales oficiales”; asimismo, indicó que el boleto que hayan adquirido podrá ser utilizado en cualquier horario o día, pero hasta que se reanude el servicio.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT