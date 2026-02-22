ETN Turistar, ADO y Estrella Roja Puebla cancelan operaciones

Uno de los bloqueos de este 22 de febrero en Guanajuato.

Las operadoras de camiones de pasajeros ETN Turistar, ADO y Estrella Roja cancelaron sus operaciones y servicios en el territorio mexicano con el propósito de salvaguardar la integridad de pasajeros y colaboradores luego de los hechos de violencia registrados en algunas carreteras federales.

ETN Turistar señaló a través de su cuenta de X que el servicio se encuentra temporalmente suspendido tras el cierre total de algunos tramos carreteros y en atención a las recomendaciones de seguridad decidió suspender el servicio, “reanudaremos nuestras operaciones hasta que existan las condiciones adecuadas que garanticen la seguridad de nuestros usuarios”.

Y señaló que, si las personas cuentan con un boleto programado, en cuanto se reanuden las operaciones, se podrán realizar los cambios en la taquilla o su sitio web.

🚨 A todos nuestros pasajeros 🚨 pic.twitter.com/uNcQ1WVMC5 — ETN Turistar Lujo (@ETNTURISTAR) February 22, 2026

Por su parte, ADO sostuvo que “por causas ajenas a nuestra operación” algunas corridas podrían tener ajustes, cancelaciones o reprogramaciones, y recomendó consultar el estatus de viaje a través de sus canales oficiales antes de acudir a alguna terminal de autobuses.

“Priorizando tu seguridad y la de todos nuestros pasajeros, mantenemos comunicación permanente con las autoridades. Comunicaremos de forma oportuna cualquier cambio en las condiciones de la prestación de nuestros servicios”.

Comunicado de ADO ı Foto: Facebook: ADO

Finalmente, Estrella Roja Puebla destacó que sus operaciones se detendrán hasta nuevo aviso, y aunque reconoció que la medida puede generar “inconvenientes” para las personas usuarias es para el bienestar de la población.

“En cuanto existan las condiciones para reanudar el servicio, lo comunicaremos oportunamente a través de nuestros canales oficiales”; asimismo, indicó que el boleto que hayan adquirido podrá ser utilizado en cualquier horario o día, pero hasta que se reanude el servicio.

🚨 Aviso Importante a Nuestros Usuarios 🚨



En Estrella Roja, la seguridad de nuestros pasajeros y colaboradores es siempre nuestra prioridad.



Por esta razón, informamos que detendremos temporalmente operaciones en todos nuestros servicios hasta nuevo aviso. — Estrella Roja (@estrellarojapue) February 22, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT