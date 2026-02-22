¿Quién es ‘el Tolín’, cabecilla del CJNG y cuñado de ‘El Menchito’, presuntamente detenido?

La muerte “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) volvió a colocar bajo los reflectores a personajes cercanos a su estructura. Luego de que la Secretaría de la Defensa Nacional informó que Nemesio Oseguera Cervantes, fue herido en un operativo en Tapalpa, Jalisco, y falleció durante su traslado a la Ciudad de México, surgieron versiones sobre la presunta detención de “el Tolín”, identificado como cabecilla y cuñado de “El Menchito”.

De acuerdo con la Defensa, en el operativo también fueron abatidos seis integrantes del CJNG y detenidas dos personas; además, tres elementos federales resultaron lesionados. Oseguera Cervantes era considerado un objetivo prioritario tanto para México como para Estados Unidos.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Reportes señalan que fuerzas federales habrían abatido a Nemesio Oseguera, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, tras un operativo que derivó en bloqueos en Jalisco y estados vecinos.https://t.co/JnEEB4ZQEN #Jalisco #Seguridad #México #CJNG pic.twitter.com/jJfDt24wt8 — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 22, 2026

¿Quién es “el Tolín”?

Con 38 años, José Luis Gutiérrez Ochoa, alias “el Tolín”, también apodado “El Señor de la T”, nació el 29 de diciembre de 1987 en Michoacán y mantiene vínculos directos con la familia de Nemesio Oseguera Cervantes. Es hijo de José Luis Gutiérrez Valencia, conocido como “Don Chelo”, quien durante años estuvo al frente de la plaza de Puerto Vallarta y fue uno de los líderes notorios del CJNG.

Los lazos familiares se fortalecieron cuando integrantes de la familia Gutiérrez se vincularon con Rubén Oseguera González, “El Menchito”, hijo de “El Mencho”, quien fue sentenciado en marzo de 2025 a cadena perpetua más 30 años de prisión. “El Tolín” es familiar de Mayra Jazmín Gutiérrez Ochoa, esposa de “El Menchito”.

En 2018, “el Tolín” fue detenido en Nayarit por la entonces Procuraduría General de la República y vinculado a proceso por delitos contra la salud y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. No se ha informado públicamente su situación jurídica actual.

Recientemente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo señaló como presunto responsable de recolectar dinero generado por centros de llamadas vinculados al CJNG en Nayarit, dentro de una red relacionada con fraudes.

#guadalajara Reporte indican que los operativos son para la detención de José Luis Gutiérrez #puertovallarta

Ochoa, alias "El Tolín", y de Gonzalo Mendoza Gaytán alias "El Sapo", ambos miembros prominentes del CJNG..#Jalisco pic.twitter.com/ZQXiOzTXsX — culichi_news_ (@aguilaxsienpre) February 22, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT