Comisiones de Diputados avalan dictamen para reducir jornada laboral a 40 horas

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobaron con 61 votos el dictamen a la minuta que reforma el artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Las instancias legislativas son presididas por los diputados Leonel Godoy Rangel y Maiella Gómez Maldonado, ambos de Morena. La Comisión de Puntos Constitucionales avaló el proyecto con 34 votos a favor, mientras que la de Trabajo y Previsión Social lo hizo con 27.

El dictamen deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y plantea que la jornada laboral será de 40 horas semanales, en los términos que establezca la ley, garantizando al menos un día de descanso con goce íntegro de salario por cada seis días laborados.

El régimen transitorio establece que la reducción será progresiva: en 2026 se mantendrán 48 horas; en 2027 serán 46; en 2028, 44; en 2029, 42, y en 2030 se alcanzarán las 40 horas semanales.

Marcha por la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, en imagen de archivo. ı Foto: Cuartoscuro / La Razón

El documento precisa que en ningún caso la disminución de la jornada implicará reducción de salarios o prestaciones. También señala que el trabajo extraordinario no podrá exceder de 12 horas semanales y deberá pagarse con un ciento por ciento adicional; si se rebasa ese límite, el pago será del 200 por ciento más sobre la hora ordinaria. Las personas menores de 18 años no podrán laborar horas extras.

El diputado Godoy Rangel informó que las reservas y votos particulares deberán presentarse directamente ante el Pleno para su discusión, y solicitó turnar el dictamen a la Mesa Directiva para su programación legislativa.

Por su parte, la diputada Gómez Maldonado afirmó que se trata de un momento histórico, al señalar que desde 1917 no se había reformado la Constitución en este rubro. “Estamos seguros de que pasará al Pleno y será votada a favor. Que vivan las 40 horas”, expresó.

En cuatro rondas de intervenciones, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC fijaron sus posicionamientos.

Jornada laboral de 40 horas ı Foto: Unsplash.

Legisladores de Morena defendieron la reforma como un acto de justicia social que fortalece el derecho al descanso, la convivencia familiar y la dignidad laboral.

El PAN manifestó su respaldo a la reducción, pero insistió en que debe garantizarse un esquema de cinco días de trabajo por dos de descanso, además de proteger el empleo formal y evitar un incremento en la informalidad.

El PVEM calificó la reforma como un avance histórico que beneficiará a obreros, jornaleros, empleados domésticos y demás personas sujetas a contrato laboral, al tiempo que subrayó la importancia de acompañarla con incentivos para el sector empresarial.

Desde el PT se respaldó la disminución de la jornada, aunque algunas voces señalaron que hubiera sido preferible una implementación inmediata; no obstante, reconocieron la necesidad de la gradualidad tras escuchar a empresarios y trabajadores.

Marcha por la jornada laboral de 40 horas en imagen de archivo ı Foto: Cuartoscuro

El PRI expresó su apoyo a las 40 horas, pero propuso incluir incentivos fiscales temporales para micro, pequeñas y medianas empresas, así como establecer claramente dos días de descanso.

Movimiento Ciudadano celebró la reducción constitucional de la jornada, aunque advirtió que dejar a negociación el segundo día de descanso podría generar incertidumbre para las y los trabajadores, especialmente mujeres que enfrentan dobles o triples jornadas.

El dictamen será enviado al Pleno de la Cámara de Diputados para su discusión y eventual votación.

