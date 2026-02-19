Morena respaldará ‘como venga’ la reforma electoral que enviará Sheinbaum: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, anunció que por acuerdo unánime de su bancada se respaldará “como venga” la iniciativa de reforma electoral que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo martes.

“El acuerdo unánime del grupo parlamentario de Morena es que como venga la iniciativa de la presidenta el próximo martes, la vamos a respaldar, y vamos a hacer el esfuerzo por convencer a los aliados, el PT y Verde, a quienes respetamos y con quienes estamos conversando”, enfatizó.

En entrevista, el legislador explicó que se realizó una reunión plenaria extraordinaria con el objetivo de tomar decisiones sobre la agenda prioritaria, entre ellas la posición política de respaldar la reforma electoral.

Ricardo Monreal ı Foto: Cuartoscuro

Monreal Ávila aclaró que aún no se define si la Cámara de Diputados será la Cámara de origen o si el proyecto iniciará su discusión en el Senado.

“No sabemos si seremos Cámara de origen o será el Senado de la República. Entonces, vamos a esperar, pero lo importante es que todos refrendamos el respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum”, indicó.

Sostuvo que en Morena existe plena conciencia sobre la necesidad de respaldar la propuesta presidencial para “mejorar la democracia, generar menos gastos en las campañas, adelgazar la estructura electoral y poder ofrecerle al país mejor democracia”.

Respecto a los partidos aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), reiteró que se buscará su respaldo. “La política es eso, no hay que cansarse y mientras no llegue la propuesta no sabemos cómo van a reaccionar. Es mejor esperar la propuesta y ya veremos cómo construir los acuerdos”, expresó.

El diputado subrayó que hasta el momento no existe un documento oficial. “No conocemos la iniciativa. Todo lo que se ha dicho y filtrado son especulaciones. La única que sabe el alcance y el contenido de esta reforma es la presidenta de la República”, afirmó.

Sobre el documento que ha circulado en medios, señaló que “no es oficial, pero no es falso; es un documento de trabajo de la Comisión. Yo lo conocí hace dos semanas, pero no son los términos que vendrán. Es un documento interno que alguien filtró de manera indebida”.

Añadió que el propósito original es reducir el número de legisladores plurinominales y adelantó que dentro de la propuesta presidencial podría incluirse el endurecimiento de las normas de fiscalización para evitar el ingreso de dinero ilícito en campañas.

Finalmente, al ser cuestionado sobre la posibilidad de un desacuerdo con el PT o el PVEM, Monreal consideró que, en caso de no concretarse el respaldo, se trataría de “un desacuerdo legislativo temporal” que no pondría en riesgo la alianza rumbo a los procesos electorales de 2027 y 2030.

