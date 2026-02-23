OEA expresa solidaridad con México tras violencia por muerte de ‘El Mencho’

La Organización de los Estados Americanos (OEA) manifestó su respaldo a México ante la ola de violencia registrada en diversos estados del país tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El pasado domingo, fuerzas federales abatieron a Oseguera Cervantes en un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, en el que participaron elementos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, con apoyo de labores de inteligencia y cooperación internacional.

De acuerdo con los reportes oficiales, el enfrentamiento dejó 25 elementos de la Guardia Nacional fallecidos, 30 presuntos integrantes del CJNG muertos y 70 detenidos. La identidad del capo fue confirmada mediante pruebas forenses.

Ante estos hechos, el secretario general de la OEA, Albert R. Ramdin, publicó en la red social X un mensaje de solidaridad con el gobierno y el pueblo de México.

Desde la Secretaría General de la @OEA_oficial seguimos con atención los acontecimientos recientes en #México y expresamos nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo mexicano frente a los desafíos que enfrentan en su combate a la delincuencia organizada transnacional y el… — Albert R. Ramdin - OAS Secretary General (@SG_OEA_OAS) February 23, 2026

“Desde la Secretaría General de la OEA seguimos con atención los acontecimientos recientes en México y expresamos nuestra solidaridad con el Gobierno y el pueblo mexicano frente a los desafíos que enfrentan en su combate a la delincuencia”, expresó.

Ramdin subrayó la necesidad de respuestas firmes, coordinadas y sostenidas ante el crimen organizado, y reconoció los esfuerzos del Estado mexicano en lo que calificó como una lucha hemisférica contra amenazas complejas.

El organismo recordó que, como foro político regional y referente técnico en materia de seguridad multidimensional, ha desarrollado instrumentos y espacios de cooperación para proteger infraestructuras críticas y fortalecer el Estado de Derecho en los países miembros.

La muerte del presunto líder criminal detonó bloqueos carreteros, incendios de vehículos, saqueos a tiendas y daños a sucursales bancarias en al menos 20 estados del país.

Instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Guadalajara (UDG) suspendieron clases presenciales, mientras aerolíneas cancelaron vuelos y cientos de turistas quedaron varados.

Autoridades reportaron entre 14 y 26 personas fallecidas, incluida una mujer embarazada, así como más de mil turistas resguardados en el Zoológico de Guadalajara, en medio de la emergencia.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT