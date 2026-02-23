Por seguridad paran clases en 10 estados

Los gobiernos de Jalisco, Nayarit, Michoacán, Colima, Guanajuato, Querétaro y Oaxaca tomaron la decisión de suspender clases presenciales en todos los niveles educativos de enseñanza pública y privada, con el objetivo de salvaguardar la integridad de estudiantes y personal educativo ante la serie de bloqueos, incendios, balaceras y disturbios en reacción por la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila informó que las clases se realizarán a distancia en todo el estado, turnos y niveles educativos, públicos y privados. Mientras tanto, en Veracruz, la Universidad Veracruzana, Universidad de Xalapa y Tecnológico de Veracruz informaron que este lunes las actividades académicas se desarrollarán virtual.

El Tip: La Unión Nacional de Padres de Familia pidió reforzar las medidas de protección civil para minimizar riesgos a la población, en especial a los más vulnerables.

En Jalisco, el gobernador Pablo Lemus anunció que se cancelan las clases presenciales en todo el estado, “en el cuidado de niños, niñas, jóvenes y maestros”.

La Universidad de Guadalajara informó en un comunicado que este lunes no habrá clases presenciales en los campus que integran la red en el estado, además de que cerrarán otros espacios universitarios como el auditorio Telmex y el Centro Cultural Universitario, entre otros.

El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) anunció la suspensión de clases este lunes en todas las escuelas de la región del Istmo de Tehuantepec, para salvaguardar la integridad de estudiantes y personal educativo.

En Guanajuato, la gobernadora Libia Dennise García anunció la suspensión de las clases en todos los niveles educativos para este lunes: “De manera preventiva, priorizando nuestras infancias y juventudes, he tomado la decisión de suspender clases en todos los niveles el día de mañana (hoy lunes), retomando la normalidad el próximo martes 24 de febrero”.

El secretario de Gobierno de Michoacán, Raúl Zepeda Villaseñor, mencionó que las clases de este lunes se cancelan en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos de la entidad.

La Secretaría de Seguridad Estatal, en coordinación con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, informan que reforzarán las medidas de prevención, por lo que se suspenderán actividades escolares de todos los niveles educativos en 14 de los 125 municipios.

La UNAM dijo que para proteger la seguridad de su comunidad, las escuelas nacionales de Estudios Superiores de Morelia, Michoacán; León, Guanajuato, y Juriquilla, en Querétaro, realizarán sus actividades a distancia este lunes.