Se tambalea presentación de reforma electoral por falta de consenso entre Morena y aliados

Morena y aliados, sin acuerdo en torno a la reforma electoral.

La presentación de la iniciativa de reforma electoral, que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tenía planificada para este martes, quedó en incertidumbre luego de que no se alcanzara un consenso sobre su contenido, con lo que no hay garantías de su aprobación en el Congreso de la Unión.

Este lunes, Sheinbaum sostuvo una reunión, que se extendió por alrededor de dos horas, con los líderes parlamentarios de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), el Partido del Trabajo (PT).

Aunque al término del encuentro la mayoría se retiró sin dar alguna declaración, debido en parte a un bloqueo ciudadano en las salidas de Palacio Nacional, asistentes afirmaron que aún no se alcanzaba un acuerdo con los aliados de Morena, aunque ninguno lo ha reconocido de manera pública.

Y es que, aunque Sheinbaum llegó a referir en más de una ocasión que no recibiría al Partido Verde y al PT, porque el acercamiento con estos era responsabilidad de la Secretaría de Gobernación, este 23 de febrero sí se reunió con ellos.

En representación del Partido Verde asistió Jorge Emilio González Martínez, conocido en su momento como “El Niño Verde”, quien ocupó cargos de diputado, senador e incluso presidente del partido.

explicó que asistió en representación del coordinador del Partido Verde en Senado de la República, Manuel Velasco Coello, con quien, dijo, se reunirá por la noche para conversar sobre el proyecto.

“Yo vengo porque Manuel Velasco no pudo venir . No va a venir, está en Polanco, entonces me dijo que si podía venir en su lugar”, comentó a su llegada.

González Martínez afirmó que desconocen la versión final de la iniciativa y que únicamente había asistido “a recibir”. “De aquí me voy a ver a Manuel Velasco y ya le platicaré. Ya mañana los senadores o los diputados, según a la Cámara que lo mande, no sabemos todavía, ya darán una posición de partido”, agregó.

Al arribar a Palacio Nacional, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, se limitó a mencionar que el encuentro es para conocer el planteamiento del proyecto en espera de que sea presentado formalmente al Congreso.

“Vamos a ver y vamos a conversar sobre la agenda legislativa , probablemente la reforma electoral que va a proponer la Presidenta mañana”, declaró.

Al sitio también llegó el coordinador de Morena en la Cámara alta, Ignacio Mier Velazco, quien no ofreció ninguna declaración.

