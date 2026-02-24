Opinión de los mexicanos sobre Sheinbaum mejora tras operativo contra ‘El Mencho’; alcanza 55%, revelan encuestas

La Presidenta, Claudia Sheinbaum, en la conferencia del pueblo del 11 de febrero de 2026

El operativo federal realizado en Jalisco contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) no sólo tuvo impacto en el ámbito de seguridad, sino también en la percepción ciudadana sobre la presidenta Claudia Sheinbaum.

De acuerdo con una encuesta nacional elaborada por De las Heras Demotecnia, la opinión de la mayoría de los mexicanos mejoró tras la intervención en la que murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, identificado como líder de ese grupo criminal.

El estudio indica que el 55% de las personas consultadas afirmó que su percepción sobre la mandataria mejoró después del operativo. En tanto, 28% señaló que su opinión se mantuvo igual de positiva.

Sólo una proporción menor manifestó que su imagen empeoró o no respondió, lo que deja un saldo mayoritariamente favorable para la titular del Ejecutivo federal.

Mejoró la percepción de los mexicanos ı Foto: Captura de pantalla

La encuesta también refleja que el operativo alcanzó un alto nivel de conocimiento entre la población. El 88% de los entrevistados dijo estar enterado de los hechos, mientras que 12% declaró no conocerlos. Este amplio nivel de difusión ayuda a explicar el impacto que tuvo en la opinión pública nacional.

Mejoró la percepción de los mexicanos ı Foto: Captura de pantalla

En cuanto a la evaluación de la actuación del gobierno federal y las Fuerzas Armadas, los resultados fueron mayoritariamente positivos. El 35% otorgó calificaciones de 8 o 9 y el 34% calificó con 10, lo que arrojó un promedio general de 8.3 en una escala de 0 a 10. En contraste, sólo 2% dio cero y 6% evaluó entre 1 y 5.

Mejoró la percepción de los mexicanos ı Foto: Captura de pantalla

De acuerdo con la ficha técnica, el levantamiento se realizó el 23 de febrero de 2026 mediante entrevistas telefónicas a nivel nacional a personas mayores de 18 años con línea fija.

En conjunto, los datos muestran que la acción de seguridad no sólo fue ampliamente conocida y bien evaluada, sino que además tuvo un efecto político directo: más de la mitad de los mexicanos encuestados mejoró su opinión sobre la presidenta tras el operativo contra el líder criminal.

