Reforma electoral de Claudia Sheinbaum no está en riesgo: Monreal: prevé definir hoy respaldo de PT y PVEM

Ricardo Monreal informó que este martes se definirá el respaldo del PT y PVEM a la reforma electoral.

El coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, aseguró que la reforma electoral impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum no está en riesgo y adelantó que será la tarde de este martes cuando se defina si el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respaldan la iniciativa.

En declaraciones a medios, el legislador explicó que la mandataria federal decidió abrir un espacio adicional de diálogo con los partidos aliados, luego de que en la reunión previa no se alcanzara un acuerdo para presentar el proyecto.

La reforma electoral busca reducir el costo de campañas y modificar la integración del Congreso. ı Foto: Especial

Monreal Ávila detalló que la Presidenta busca que los tres partidos de la coalición acompañen la propuesta, por lo que optó por posponer su envío formal.

Subrayó que en el encuentro anterior únicamente se intercambiaron puntos de vista sobre diversos planteamientos que el Ejecutivo ha expuesto en meses recientes.

Monreal aseguró que un desacuerdo no pondría en riesgo la alianza legislativa. ı Foto: larazondemexico

Así la reunión prevista para este martes podría llevarse a cabo con los tres partidos de la coalición (Morena, PT y PVEM) junto con la Comisión de Reforma Electoral, a fin de definir si acompañan formalmente el proyecto.

Reconoció que, en caso de que el PT o el PVEM no respalden la propuesta, podría generarse un desacuerdo temporal; sin embargo, afirmó que ello no pondría en riesgo la alianza legislativa ni electoral que mantienen.

Defiende reforma ante gasto electoral elevado

Entre los ejes centrales de la iniciativa de reforma electoral destacan la reducción del costo de las campañas, la disminución del financiamiento público a los partidos políticos y la modificación en la integración de las cámaras del Congreso.

Ricardo Monreal sostuvo que, en un contexto económico complejo, el gasto electoral resulta elevado, por lo que la propuesta presidencial insiste en ajustar esos montos.

Asimismo, recordó que previamente se mencionó una fórmula de 300 diputaciones de mayoría relativa y 200 de representación proporcional, aunque precisó que los términos definitivos se conocerán en las próximas horas.

Finalmente, confió en que la iniciativa será presentada en breve ante el Congreso de la Unión para iniciar su discusión formal, al reiterar que las reformas deben someterse a votación y no permanecer sin trámite.

