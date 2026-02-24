Con o sin respaldo de aliados, reforma electoral va: CSP; ‘para nosotros ya está’

La Presidenta de México este 24 de febrero en su conferencia de prensa.

La reforma electoral y sus planteamientos para modificar la designación de las candidaturas plurinominales, así como la reducción de las elecciones, se presentará aunque los aliados de Morena aún no manifiesten acuerdo con el proyecto, refirió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Al reconocer que los aliados de la 4T, PT y PVEM, pidieron un día para analizar la propuesta, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que se les concedió el plazo; sin embargo, subrayó que los términos de la reforma no se acomodarán a los intereses de cada parte, sino de cumplir con el compromiso que se hizo con la ciudadanía.

“Les planteé a los partidos que me llevaron al gobierno, Morena, que me postularon el PT y el Verde, pues esta es la propuesta, considérenla. Entonces, dijeron, ‘bueno, vamos a considerar’. Entonces, pues esperamos y para nosotros ya está la propuesta. Y es un asunto de cumplir con lo que nos comprometimos con la gente. Porque no se trata de, ‘bueno, a ver, quítale aquí, ponle aquí a ver qué es’, y que todo quede igual”, enfatizó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo esta mañana en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

De esta forma, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo señaló que para ella la propuesta ya está lista y se presentará ante el Congreso de la Unión, donde ya dependerá de sus integrantes si se aprueba o no.

“Entonces los esperamos y para nosotros ya está la propuesta… Plantearon ‘bueno, vamos a pensarlo un día más’, pero de todas maneras, si no, la presentamos y pues ya dependerá del Congreso si la aprueba”, comentó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que la reforma no planteará la eliminación de las minorías políticas y que se mantiene la figura plurinominal; no obstante, se mantendrá la propuesta de cambiar la manera en que se elige a quienes ocupan dichos lugares de manera que ya no sean electos directamente por los partidos, sino que también emanen de la elección de la ciudadanía.

“Hay reconocimiento de las minorías, es decir, lo que llamamos la representación proporcional existe, solo que de manera diferente. Quien quiere el voto popular, tiene que ir a territorio, tiene que ir a buscar el voto, o sea quien quiere ser representante popular tiene que ir a buscar el voto popular. No puede ser a partir de listas partidarias, ese es el planteamiento que estamos haciendo”, explicó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también se mantendrá la reducción del costo de las elecciones, a partir de disminuciones salariales a quienes ganan incluso por encima de lo que la Presidenta percibe.

El proyecto igualmente contemplará reducciones de cargos en distintas estructuras gubernamentales, como lo son las regidurías.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR