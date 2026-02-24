Mañana vamos a presentar la reforma electoral: Claudia Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que la reforma electoral que presentaría este martes, será expuesta hasta mañana, miércoles 25 de febrero.

Al arranque de su conferencia en Palacio Nacional, la mandataria federal explicó que todavía hasta ayer se le hicieron cambios, los cuales, aseguró, son “menores”.

Mañana vamos a presentar la reforma electoral. Todavía ayer hicimos algunas modificaciones en el, pero mañana lo presentamos. Quedé de presentarlo hoy, pero mañana lo presentamos Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Ayer, la mandataria recibió a legisladores y miembros del bloque de la Cuarta Transformación para presentarles el proyecto que remitirá al Congreso; sin embargo, asistentes a dicha reunión confirmaron que se trató de una falta de consenso con los aliados de Morena, es decir, PT y PVEM.

Sobre esto, la mandataria no hizo alguna mención y solamente ratificó que el proyecto se conocerá hasta este 25 de febrero.

Aunque los detalles serán dados a conocer durante la presentación de la reforma, se espera que ésta formalice propuestas como la reducción del financiamiento público a los partidos, la eliminación o reducción de los diputados plurinominales y cambios en el Instituto Nacional Electoral (INE).

No obstante, la oposición ha acusado que esta reforma es un intento de Morena y aliados por desmantelar al INE y consolidar un régimen autoritario. Así lo expresó el senador panista Ricardo Anaya, quien acusó que la reforma es una “absoluta farsa”.

Todo este cuento de los plurinominales y del dinero a los partidos es una mentira, es una cortina de humo, porque el oficialismo sabe que no tiene los votos para hacer esos cambios, porque entre ellos mismos no se han podido poner de acuerdo Ricardo Anaya, coordinador del PAN en el Senado



Mientras que el PRI tachó la iniciativa como parte de un intento de generar un estado “autoritario”.

[Buscan] generar un Estado autoritario como el de Venezuela; vamos en contra de la desaparición prácticamente de los organismos autónomos, del apoderamiento del INE, del Tribunal Electoral Manuel Añorve Baños, vicecoordinador de senadores del PRI



Sin embargo, reformar el sistema electoral de México ha sido un tema pendiente desde el sexenio anterior, y se ha defendido en favor de disminuir el costo de los ejercicios democráticos y aumentar la participación ciudadana.

