Consejeros del INE advierten ‘regresión’ de 45 años con propuesta de reforma electoral

Dos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazaron la propuesta de Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quien planteó en convertir las 300 juntas distritales permanentes en órganos temporales, una medida que, advirtieron, representaría un retroceso de casi medio siglo en la organización de los comicios en México .

A través de la red social X, Jaime Rivera Velázquez señaló que desmantelar la estructura actual equivale a desandar décadas de construcción institucional. “El mejor mecanismo para organizar elecciones imparciales, eficientes y confiables son las juntas distritales permanentes integradas por profesionales de carrera, como hoy existen. Volver a los comités electorales temporales sería una regresión de 45 años ”, escribió.

Por su lado, Arturo Castillo Loza profundizó en las consecuencias concretas de la propuesta al término de la presentación del Protocolo contra la violencia electoral.

El consejero advirtió que la eliminación de estas juntas golpearía directamente la capacidad del INE para vigilar el gasto de los partidos políticos. “Estas juntas tienen personal de fiscalización que están todo el tiempo haciendo recorridos y viendo cómo están gastando los partidos”, señaló.

El consejero alertó que la medida también comprometería la geografía electoral del país, es decir, la certeza sobre dónde debe votar cada ciudadano y a qué representantes tiene derecho a elegir. “Literalmente es definir quién puede votar, en dónde y por quién . Si eliminas la profesionalización y el trabajo permanente de estas estructuras, afectas directamente la confiabilidad de la democracia en México”, advirtió.

La propuesta de Pablo Gómez también contempla retirarle al INE las facultades para designar o remover a los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), bajo el argumento de que el Instituto es únicamente una entidad “administrativa” de la Federación, una caracterización que profundiza las tensiones entre la actual administración y el árbitro electoral.

