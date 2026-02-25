CTM celebra 90 aniversario con nuevo liderazgo

Tereso Medina, ayer, durante la votación cetemista para la elección de la dirigencia obrera.

En el marco del 90 aniversario de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), la nueva dirigencia informó la creación de un Consejo Asesor Honorífico y nuevas carteras estratégicas.

La Confederación de Trabajadores de México (CTM) informó que Tereso Medina Ramírez asumió esta tarde, formalmente, la Secretaría General del organismo, junto con el nuevo Comité Nacional para el periodo 2026-2032, en el marco del XVII Congreso Nacional Ordinario y de la conmemoración por el 90 aniversario de la central obrera.

4.5 Millones de afiliados tiene registrada la CTM

Con este relevo, la CTM señaló el arranque de una nueva etapa enfocada en el orden institucional, la cohesión interna y la modernización sindical.

Como parte de los anuncios, Medina Ramírez informó la creación del Consejo Asesor Honorífico de la CTM, que será encabezado por el exsecretario general Carlos Aceves del Olmo e integrado por dirigentes cetemistas con trayectoria sindical.

Además, la organización dio a conocer ajustes en su estructura nacional, entre ellos la incorporación de una Secretaría General Adjunta y la creación de nuevas carteras dentro del Comité Nacional, entre otras. De acuerdo con la CTM, estas nuevas áreas buscan fortalecer la presencia territorial del sindicato, mejorar la interlocución con instituciones y ampliar su proyección internacional.

La nueva dirigencia cetemista estableció como ejes de trabajo la defensa del empleo, el fortalecimiento del salario y las prestaciones, el impulso a una jornada laboral de 40 horas, así como la atención a los retos tecnológicos en el mundo del trabajo y una mayor participación en procesos vinculados al T-MEC.

La CTM refrendó su disposición al diálogo con el gobierno federal encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el sector empresarial, para impulsar productividad, competitividad y desarrollo nacional con justicia social.

La CTM señaló que esta nueva etapa inicia con una agenda centrada en la modernización, la internacionalización y el fortalecimiento de su vida interna.