Diputados dan el sí a la semana laboral de 40 horas

Diputados del grupo parlamentario de Morena muestran cartulinas en apoyo del dictamen en lo materia de reducción de la jornada laboral a 40 horas

A las 00:19 horas de este miércoles 25 de febrero, el Pleno en San Lázaro aprobó en lo general —con 469 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones— los artículos no reservados del dictamen que reforma el artículo 123, apartado A, de la Constitución, para reducir la jornada laboral en México. Más tarde con 411 votos a favor, 58 en contra y 0 en abstención se aprobó en lo particular.

La modificación constitucional propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fija un nuevo límite de 40 horas de trabajo por semana, con al menos un día de descanso obligatorio. Pero el cambio no será inmediato ya que el texto aprobado establece una implementación gradual: Donde a partir del 1 de enero de 2027 comenzará la reducción, además se recortarán dos horas por año, hasta que en 2030 se alcanzará el nuevo tope constitucional de 40 horas semanales.

Avanza dictamen para reformar el Artículo 123 constitucional ı Foto: Especial

Nuevas reglas para horas extra y protección salarial

Además, el dictamen incorpora medidas específicas: Protección del salario y prestaciones: durante la transición, los empleadores no podrán reducir sueldos ni prestaciones; además del nuevo límite al tiempo extraordinario: máximo 12 horas extra por semana y un tope de cuatro horas en las llamadas “horas triple”.

El documento también expone la prohibición para menores: personas menores de 18 años no podrán laborar horas extraordinarias y contempla la voluntariedad del tiempo extra: se mantiene su carácter excepcional y voluntario.

Los legisladores argumentaron que la aplicación progresiva busca dar margen de adaptación a los sectores productivos.

La reforma constitucional es el primer paso formal para instaurar la semana laboral de 40 horas en el país. Una vez avalada en lo particular por la Cámara de Diputados, deberá ser aprobada por al menos 17 congresos estatales para su validación. Posteriormente, tras su promulgación, el Congreso de la Unión tendrá 90 días para adecuar la Ley Federal del Trabajo (LFT), donde se definirán los detalles operativos.

Jornada laboral de 40 horas: Debate político

Desde su curul, la diputada Margarita Ester Zavala Gómez del Campo (PAN) adelantó el voto a favor de su bancada, pero acusó al oficialismo de rechazar propuestas como elevar a rango constitucional el aguinaldo y establecer incentivos para las MIPyMES. Señaló que Morena “miente” al decir que está del lado de los trabajadores.

En respuesta, el diputado Raymundo Vázquez Conchas (Morena) defendió la reforma y acusó a la oposición de haber traicionado históricamente al pueblo. Celebró que la iniciativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apoye a las clases trabajadoras y retiró su reserva.

El panista Federico Döring Casar pidió una moción de ilustración para leer su reserva y calificó la llamada “primavera laboral” como una farsa. Reprochó que no se haya aprobado la reserva para elevar el aguinaldo a rango constitucional y propuso incluir un régimen de estímulos fiscales.

Por su parte, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, recordó que existe en la Mesa Directiva otro dictamen que contempla cinco días laborales por dos de descanso, y cuestionó por qué no se sometió a votación ese documento con mayores alcances.

El diputado Héctor Saúl Téllez Hernández (PAN) subrayó que México registra alrededor de 2,200 horas trabajadas por persona al año y criticó que la reducción no sea inmediata. También señaló que se mantendrán seis días laborales y cuestionó los cambios en horas extra y la falta de incentivos para micro, pequeñas y medianas empresas.

Pese a los reclamos y acusaciones cruzadas, la reforma avanzó con respaldo unánime en lo general. El calendario ya está trazado: si supera las siguientes etapas legislativas y el aval de los estados, la cuenta regresiva arrancará en 2027 y culminará en 2030, cuando la semana laboral de 40 horas sea una realidad constitucional en México.

