Gobierno federal entregan 32 viviendas en Oaxaca

La entrega se presentó desde la Mañanera de Sheinbaum.

Como parte del Programa Nacional de Vivienda, este miércoles se entregaron 32 de 160 hogares que se han construido en el último tramo en el estado de Oaxaca.

Vía remota durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el director del Infonavit, Octavio Romero, destacó que las viviendas construidas en San Jacinto fueron adquiridas en solo tres horas.

Se trata de departamentos de 60 metros cuadrados e integra dos recámaras, cuarto de servicio, baño completo y una estancia sala comedor.

Recordó que en todo el estado se iniciará con la construcción de siete mil viviendas más, con lo que se llegará al 80 por ciento de la meta.

El Gobernador Salomón Jara agradeció a la mandataria por emprender un proyecto al que describió como humanista.