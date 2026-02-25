PAN votará contra reforma electoral por no sancionar financiamiento ilegal de partidos

El coordinador del PAN en el Senado de la República, Ricardo Anaya Cortés, que su partido rechazará la reforma electoral impulsada por el Gobierno Federal al no incluir sanciones que cancelen el registro de partidos financiados por el narcotráfico o el crimen organizado.

Una omisión que, a su juicio, no es casual: “No encuentro otra explicación” que la de que Morena busca proteger sus propios vínculos con organizaciones criminales.

“Por un peso que reciba un candidato o un partido del crimen organizado, ese partido político pierde el registro”, añadió.

Esa exigencia, dijo, fue rechazada por Morena durante las negociaciones, lo que a su entender “nos confirma los vínculos de Morena con el crimen organizado y su resistencia a sancionar la intervención del crimen en las elecciones.”

El senador panista calificó como “cortina de humo” los puntos presentados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, entre ellos la reducción del financiamiento a partidos y cambios en la representación proporcional, y argumentó que muchos de esos planteamientos ni siquiera cuentan con los votos del Partido del Trabajo y del Partido Verde dentro de la propia coalición gobernante: “Ellos saben que ese es un distractor.”

“La razón por la que nosotros estamos en contra es porque no quiere Morena incluir sanciones radicalmente severas a los partidos y a los candidatos que reciban dinero del crimen, del narcotráfico y del huachicol”, reiteró Ricardo Anaya, quien también aludió al libro de Julio Scherer Ibarra como evidencia de que Morena ha recibido recursos del empresario tamaulipeco Sergio Carmona Angulo, conocido como el “El Rey del Huachicol”.

Anaya precisó que la negativa del PAN a respaldar la reforma no es una decisión exclusiva de los senadores, sino una postura definida desde la dirigencia nacional: “Esta es la posición que ha fijado el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. No habrá sorpresas.”

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr