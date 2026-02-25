Pide Cárdenas ampliar la discusión

Cuauhtémoc Cárdenas, ayer, en la presentación de su libro en la FIL del Palacio de Minería.

En medio del debate público rumbo a la construcción de la reforma electoral, el fundador del PRD y excandidato presidencial Cuauhtémoc Cárdenas pidió que la iniciativa, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, sea sometida a un diálogo amplio que contemple la voz de expertos y representantes de los partidos políticos.

“Abrir un diálogo muy amplio entre sectores que están involucrados, como los partidos políticos, la academia. Ahí sería muy importante conocer los puntos de vista de las gentes que están en las facultades de derecho de todo el país, en las facultades ciencias políticas, sociales”, dijo el político tras presentar su libro Por una democracia progresista, en la Feria del Libro en Palacio de Minería.

El hijo del expresidente Lázaro Cárdenas afirmó que en medio de esta reforma se tiene que realizar una revisión de los sistemas electorales en otros países y considerar los ejemplos más exitosos en términos democráticos.

En este sentido, Cárdenas Solórzano se pronunció a favor de la propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum de desaparecer 32 senadores plurinominales, con una proporcionalidad directa también en la Cámara de Diputados.

“Los senadores plurinominales sobran porque tenemos dos senadores de mayoría, uno de minoría y 32 de representación proporcional. Me parece que sería una reforma para ajustar la búsqueda de paridad en la representación de los estados en el Senado, justamente para dar congruencia con lo que dice la Constitución”, afirmó.

Cuauhtémoc Cárdenas también consideró que debe facilitarse la creación de nuevos partidos políticos, como en el caso de Reino Unido donde, puntualizó, si das una cuota de 50 libras tres personas pueden crear un instituto político. Eso sí, precisó, sólo tienen acceso a financiamiento público una vez que obtuvieron el porcentaje requerido para mantener su registro.

El líder experredista opinó, además, que una eventual reforma electoral debe impedir que funcionarios se entrometan en las elecciones y evitar cualquier intento de los gobiernos para influir en el voto.

“Desde el 97 hasta la actualidad podemos decir que los votos se han contado bien. Hay otros reclamos, como que ha habido dinero indebido en las elecciones, por intromisión de funcionarios tratando de inclinar los procesos electorales en favor de sus intereses”, acentuó.

Quien fuera uno de los representantes de la izquierda mexicana llamó a las personas involucradas en la construcción de la reforma electoral a encontrar “cómo eliminar estos defectos de nuestros procesos electorales, pero el respeto al voto es sin duda fundamental en cualquier sistema”.