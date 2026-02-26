Crece aprobación del INE 70% en siete años 

En medio del debate por la iniciativa presidencial de reformar el sistema de elecciones en el país, que impactará principalmente al Instituto Nacional Electoral (INE), el órgano autónomo se encuentra en su mejor momento en términos de aprobación ciudadana, de acuerdo con el último informe del Latinobarómetro.

El reporte de la organización no gubernamental indica que 56 por ciento de los votantes consultados tiene mucha o algo de confianza en el INE, lo que representa un incremento de 74 por ciento en la confianza hacia la institución, ya que, en 2018, esta cifra apenas llegó a 32.1 por ciento.

Las cifras revelan que, a partir de 2018, el año en que el país experimentó un proceso de transición política, con el primer gobierno de izquierda en la historia reciente, el INE inició una ruta en la que mejoró su posición en la percepción ciudadana.

El Dato: la última encuesta interna que mandó a hacer el INE revela que 59% tiene mucha o algo de confianza en el órgano, contra 79% que opinaba lo mismo en 2022.

Así, la confianza de los mexicanos pasó de 32.1 por ciento en 2018 a 35.5 en 2020, y luego escaló 10 puntos porcentuales, al alcanzar 45.5 en 2023, para cerrar en 2024, año en que el país eligió a la primera Presidenta de su historia, con 56 por ciento.

En concordancia, también bajó el porcentaje de votantes que expresó poca o nula confianza en el INE, al pasar de 64.7 en 2018 a 42.3 por ciento en 2024.

A partir de este año, el órgano electoral, que ya vivió una evolución en 2014, cuando pasó de ser Instituto Federal Electoral a INE, está a punto de protagonizar cambios más profundos, con recortes presupuestales cercanos al 25 por ciento que, de acuerdo con expertos, consejeros electorales y miembros de la oposición, comprometerán la calidad de las elecciones y la confianza ciudadana en ellas.

El Latinobarómetro, que realiza un estudio anual de la opinión pública en 18 países de América Latina, también arrojó luces sobre la percepción de los mexicanos hacia otros tópicos que inciden en la vida democrática del país.

En la mayoría de los aspectos, las estadísticas sugieren una mejor imagen de las instituciones políticas, en particular la satisfacción respecto a la democracia.

De acuerdo con los registros, este último indicador creció 218 por ciento en el último sexenio, al pasar de 15.7 por ciento de satisfechos en 2018 al 50 por ciento en 2024.

Según estos datos, la confianza de los mexicanos en las elecciones también ha crecido. Para 2024, más de un tercio de los votantes externó que los comicios en el país son limpios —38.6 por ciento—, esto es 70 por ciento más que en la medición previa, que para este caso se dio en 2009, cuando 22.6 por ciento confiaba en los comicios nacionales. En contraste, el porcentaje de quienes consideran que las elecciones son fraudulentas cayó 25 por ciento, al pasar de 71 por ciento en 2009 a 53.1 por ciento en 2024.

Latinobarómetro también reflejaque creció el respaldo a los partidos políticos. Sólo en el último año medido se registró un crecimiento del 50 por ciento entre quienes consideran que sin éstos no hay democracia, al pasar del 36 por ciento en 2023 al 54 por ciento en 2024.

Frente a ese pulso, hubo una disminución del 31 por ciento entre quienes consideran que los partidos políticos no son necesarios en el sistema democrático, al pasar del 58.3 por ciento en 2023 al 40 por ciento en 2024.

Árbitro analiza propuesta; ofrece aportar experiencia

El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que toma nota de los ejes y componentes generales de la iniciativa de reforma electoral presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y será hasta conocer su contenido íntegro cuando podrá realizar un análisis técnico y operativo detallado sobre sus alcances, implicaciones y eventuales complejidades de implementación.

En un comunicado, reiteró que, como órgano constitucional autónomo responsable de organizar las elecciones federales, “cuenta con experiencia técnica, operativa y administrativa acumulada a lo largo de más de tres décadas, la cual pone a disposición del Poder Legislativo para contribuir al análisis informado de cualquier reforma en la materia”.

En este sentido, manifiestó su plena disposición para proporcionar a las legisladoras y los legisladores la información técnica, presupuestal y operativa que estimen necesaria, a fin de dimensionar los efectos de su eventual aprobación.

“La participación del INE en el proceso de deliberación pública debe ser vista desde una perspectiva estrictamente técnica, con respeto absoluto a las facultades del Congreso de la Unión como órgano reformador de la Constitución, y siempre velando por el interés general, la certeza jurídica y la preservación de los principios rectores de la función electoral: legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia, máxima publicidad y paridad”, dijo.

Señaló que, de acuerdo con la información difundida, la propuesta contempla aspectos relacionados con la integración del Congreso de la Unión, la reducción del gasto electoral, el fortalecimiento de la fiscalización, el voto de mexicanos en el extranjero, tiempos de radio y televisión, regulación del uso de Inteligencia Artificial, cómputos distritales y ampliación de mecanismos de democracia participativa.