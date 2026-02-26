Electoral acota pluris e INE, elimina PREP, reduce Senado...; aún no la apoyan aliados

La reforma electoral planteada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propone una reducción del 25 por ciento al presupuesto a partidos y autoridades -a las que rebajará salarios-; disminuir de 128 a 96 senadurías y, aunque mantiene las diputaciones por el principio de representación proporcional, éstas ya no derivarán de una designación directa de los partidos, sino que habrán de emanar del voto de la ciudadanía.

En la presentación de los 10 ejes del proyecto, hecha ayer desde Palacio Nacional, se fijó un robustecimiento a las herramientas para fiscalizar los recursos que se utilizan, particularmente en años electorales y también contempla una regulación al uso de la Inteligencia Artificial.

El Dato: La propuesta busca que se incluyan en las legislaciones locales las figuras del referéndum, del plebiscito, consulta popular y revocación del mandato, entre otras.

La mandataria federal subrayó que con este proyecto se acaban las listas de los partidos y que los candidatos únicamente esperen a ser elegidos por las cúpulas partidistas, sino que todo aquel que aspire a ocupar un cargo público vaya al territorio y “den la cara”. Remarcó que su plan no modifica la fórmula que ya radica en la Constitución y que emanó de un consenso al que se llegó hace tiempo.

Al exponer los cambios sugeridos, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez mencionó que la conformación de la Cámara de Diputados se mantendrá con 500 integrantes y se conservará la proporción de 300 electos por mayoría relativa, es decir, el voto directo de la población.

De las otras 200 diputaciones de mayoría relativa, 97 serán quienes no resultaron ganadores, pero obtuvieron los mejores resultados en su partido. Otros 95 emanarán de la votación directa por circunscripción y por partido político, eligiendo un hombre y una mujer. Los ocho restantes deberán ser mexicanos en el extranjero.

Para el Senado se propone reducir de 128 a 96 legisladores, donde 64 serán de mayoría relativa y 32 de primera minoría.

En cuanto a reducir el costo, plantea disminuir en 25 por ciento el presupuesto que se destina a los partidos políticos, al Instituto Nacional Electoral (INE), a los organismos públicos locales electorales (OPLE) y tribunales electorales.

Para esto se disminuirán los sueldos y bonos de consejeros y altos mandos en el INE, conforme al artículo 127 constitucional, que establece que nadie puede ganar más que la Presidenta.

Asimismo, se elimina la duplicidad de funciones en los órganos electorales y se recortará el gasto del Congreso federal y congresos locales, además de disminuir el número de regidurías conforme a la población en cada municipio, de manera que no haya más de 15 integrantes.

Para procurar el adecuado uso de los recursos públicos, se contempla un esquema y uso de tecnologías de fiscalización para garantizar al INE el acceso de manera oportuna a las operaciones financieras de partidos y candidatos.

Dentro de esto, se prohíben las aportaciones en efectivo a los partidos. La Presidenta advirtió que se retirarán los recursos a quien en campaña se le identifiquen ingresos de procedencia ilícita.

El cuarto eje es abrir y facilitar el voto para la elección de los diputados migrantes que representen a los mexicanos que residen en el extranjero. El quinto plantea reducir los tiempos de radio y televisión de 48 a 35 minutos diarios por emisora en periodo electoral.

Además, se contempla la regulación del uso de IA y la prohibición de bots y otros mecanismos artificiales en las redes sociales. En séptimo lugar, propone eliminar el conteo preliminar, conocido como PREP, ya que los cómputos distritales iniciarán en cuanto termine la jornada electoral.

La reforma subraya en su octavo eje la garantía de democracia participativa, de manera que todos los niveles de gobierno amplíen las acciones para abrir consultas a la población; para esto, se permitirá el uso de tecnologías como el voto electrónico.

En el penúltimo lugar, se reitera el rechazo al nepotismo, ya fijo en la Constitución, para que ningún cargo de elección popular sea heredado a familiares. Además, se prohibirá la reelección consecutiva, es decir, inmediata, en todos los cargos que se elegirán a partir de 2030.

El titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez, expuso que este proyecto deriva de 63 audiencias y tras recibir mil 357 propuestas en los acercamientos realizados con la población y expertos en 31 entidades de la república. Entre estos, 181 personas vinculadas al sistema electoral participaron en la consulta y a quienes dijo reconocer sus planteamientos.

Tras comentar que el sistema electoral de México es el más caro del mundo, y que que los “viejos” sistemas de elección de cargo no han sufrido cambios señaló que sólo en 2024 se destinaron arriba de 50 mil millones de pesos a los comicios, por lo que es momento de revisar los gastos, sobre todo cuando no es año comicial.

“La nueva realidad democrática no puede continuar operando bajo reglas diseñadas dentro de un contexto histórico distinto. Hay que acabar con la hipertrofia de los organismos administrativos electorales que ha sufrido nuestro país. Se propone por tal motivo que el Instituto Nacional Electoral cuente con los órganos temporales suficientes para organizar elecciones y consultas y se aleje de esta hipertrofia que he mencionado”, expresó Gómez Álvarez.

Aunque la Presidenta dijo que ya no habría más cambios a la reforma en estos días hasta que se presente, pidió a la comisión que reconsidere incluir un apartado para la eliminación del fuero con el que legisladores quedan blindados de ser sometidos directamente a algún procedimiento judicial.

Comentó que este asunto no se incluyó en el proyecto, debido a que hubo una “discusión muy intensa” entre los integrantes de la comisión.

“Fue una discusión muy intensa ahí entre los compañeros… Mi opinión es que debería de quitarse, pero finalmente dejé a la comisión esta decisión. Podrían considerar el fuero, a lo mejor, otra vez. Estoy aquí, conminando a la comisión para que reconsideren el fuero”, expuso.

DECÁLOGO POR LA DEMOCRACIA ı Foto: Especial

“Quien quiera apoyar, bien”, dice Sheinbaum

› Por Yulia Bonilla

Tras negar que haya posibilidad de cambios a la reforma electoral que presentará el lunes al Congreso de la Unión, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que quienes no la avalen serán señalados por la ciudadanía, pues ella da por cumplido el compromiso hecho al arranque de su Gobierno.

La mandataria aseguró que los 10 ejes que engloban los cambios que propondrá son modificaciones “sencillas”, y enfatizó que uno de las principales responde a una exigencia de la población: que las candidaturas plurinominales no provengan de nombramientos directos de los partidos.

“Nosotros la vamos a enviar, es un compromiso de la Presidenta con el pueblo. Quien la quiera apoyar, bien. Quien quiera mantener el privilegio de las listas, pues también la gente los va a señalar, cualquiera que sea el partido político. La gente va a decir: ‘Él la aprobó’, ‘Él no aprobó’, ‘Este partido aprobó’, ‘Este partido no aprobó’. Porque lo que estamos planteando no es una ocurrencia, es algo que viene del sentimiento del pueblo, de la gente”, declaró.

El Dato: La enmienda se propone fortalecer la legitimidad democrática, racionalizar el gasto público en materia electoral, robustecer la fiscalización y respetar el federalismo.

Explicó que el aplazamiento de la presentación ante el Congreso se fue hasta el lunes únicamente para revisar bien el proyecto, con lo que descartó enfáticamente la posibilidad de hacer cambios a lo expuesto este miércoles, ya que dijo no ver justificación para entregar propuestas distintas a lo que se comprometió.

“No, ya no habrá (cambios). Quieren muchos de ellos (los partidos) mantener su lista (de plurinominales). Y no es de partidos aliados, sino también otros partidos, pues quieren muchos de ellos mantener su lista; pero para nosotros, nunca hemos estado de acuerdo con ello, y la gente no está de acuerdo con ello.

“Pueden tener sus razones, pero nosotros estamos obligados a mandar una propuesta que tenga que ver con lo que hemos defendido siempre. Si enviáramos otra propuesta distinta, pues entonces tendríamos que explicar por qué, y no encuentro yo argumentos suficientes para explicar por qué… o es nada más ‘para que mi amigo esté de acuerdo’; no, son argumentos de fondo, porque estamos hablando de las elecciones en el país”, dijo.

Sobre la inconformidad que los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM) respecto a algunos términos de la reforma, y los cuestionamientos sobre si esto derivaría en un rompimiento de la alianza, comentó que es un asunto que le tocará atender a Morena.

En caso de que la reforma no consiga los votos para ser avalada, negó que represente un fracaso para su Gobierno, ya que ella da por cubierto uno de los compromisos que hizo al arranque del sexenio.

“Al revés, la gente va a decir: ‘No, pues la Presidenta cumplió; ya hubo quien no votó, pero la Presidenta cumplió’. Nosotros cumplimos con la gente en mantener lo que pensamos. Yo en los 100 puntos puse ‘reforma electoral’, y expliqué en qué consistía. Entonces, habrá quien no quiera aprobar. Bueno, a ese partido lo reconocerá la gente, en la votación. Pero ni es derrota, sino sencillamente es consecuencia política; consecuencia con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que hacemos. La otra hubiera sido: ‘No, pues mejor no presento nada’, ¿verdad?”, comentó Sheinbaum.

Consejeros advierten un retroceso de 45 años

› Por Tania Gómez

Dos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazaron la propuesta de Pablo Gómez Álvarez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, quien planteó en convertir las 300 juntas distritales permanentes en órganos temporales, una medida que, advirtieron, representaría un retroceso de casi medio siglo en la organización de los comicios en México .

A través de la red social X, Jaime Rivera Velázquez señaló que desmantelar la estructura actual equivale a desandar décadas de construcción institucional. “El mejor mecanismo para organizar elecciones imparciales, eficientes y confiables son las juntas distritales permanentes integradas por profesionales de carrera, como hoy existen. Volver a los comités electorales temporales sería una regresión de 45 años ”, escribió.

Por su lado, Arturo Castillo Loza profundizó en las consecuencias concretas de la propuesta al término de la presentación del Protocolo contra la violencia electoral.

El consejero advirtió que la eliminación de estas juntas golpearía directamente la capacidad del INE para vigilar el gasto de los partidos políticos. “Estas juntas tienen personal de fiscalización que están todo el tiempo haciendo recorridos y viendo cómo están gastando los partidos”, señaló.

El consejero alertó que la medida también comprometería la geografía electoral del país, es decir, la certeza sobre dónde debe votar cada ciudadano y a qué representantes tiene derecho a elegir. “Literalmente es definir quién puede votar, en dónde y por quién . Si eliminas la profesionalización y el trabajo permanente de estas estructuras, afectas directamente la confiabilidad de la democracia en México”, advirtió.

La propuesta de Pablo Gómez también contempla retirarle al INE las facultades para designar o remover a los consejeros de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), bajo el argumento de que el Instituto es únicamente una entidad “administrativa” de la Federación, una caracterización que profundiza las tensiones entre la actual administración y el árbitro electoral.

Ven certeza en comicios en riesgo con la enmienda

› Por Tania Gómez

La propuesta de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum promete elecciones más baratas y eficientes, pero amenaza con recortar facultades y presupuesto al Instituto Nacional Electoral (INE), eliminar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y rediseñar la representación proporcional en beneficio de la primera fuerza política, lo que pone en riesgo la certeza en los procesos, coincidieron especialistas consultados por La Razón.

Para el analista Jorge Aljovín, modernizar la democracia puede implicar “debilitar al árbitro electoral o minar la confianza en las elecciones”. El especialista detectó contradicciones de fondo: “se exige mayor fiscalización mientras se anuncia un recorte de al menos 25 por ciento al presupuesto de las autoridades electorales.

El dato: El miércoles Cuauhtémoc Cárdenas, exjefe de Gobierno del DF, pidió considerar la opinión de expertos para que la propuesta de reforma sea sometida a un diálogo amplio.

“¿Cómo lograr un mecanismo más eficiente en materia de fiscalización si estamos recortando gastos?”, cuestionó. También alertó sobre volver temporales las juntas distritales del INE, lo que afectaría “el principio y la carrera del servicio profesional electoral”.

Javier Aparicio, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicos (CIDE), compartió los mismos focos rojos: “Le estás diciendo que le vas a quitar presupuesto y facultades al INE, pero que va a fiscalizar mejor. A mí me parece contradictorio”.

Advirtió además que reducir el financiamiento a partidos en una cancha ya dispareja perjudica principalmente a las fuerzas de oposición, que no controlan el erario. Sus simulaciones numéricas confirmaron que eliminar senadores de representación proporcional favorece a Morena, “la primera fuerza, sin duda”.

Sobre el PREP, advirtió que eliminarlo en estados rurales o geográficamente dispersos generaría un peligroso vacío informativo, como ocurrió en la elección judicial. “Llámale PREP, llámale conteo rápido, llámale cómputo acelerado, pero tiene que haber información”.

Arturo Espinosa, director de Laboratorio Electoral, advirtió que el rediseño del INE “puede implicar desmantelamiento y pérdida de capacidades”, que suprimir el PREP “impacta en la certeza” y que la regulación de inteligencia artificial en campañas, mal diseñada, podría derivar en “ataques a la libertad de expresión e injerencia de servidores públicos”.

Los tres especialistas coincidieron en que habrá que esperar el lunes para saber si la reforma busca un equilibrio real o representa un retroceso.

Ven certeza en comicios en riesgo con la enmienda ı Foto: Especial

Morena apoya Decálogo de la Democracia de CSP

Por Claudia Arellano

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena expresó su respaldo a la reforma electoral presentada por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, al considerar que representa un paso decisivo para profundizar la transformación democrática del país.

En un posicionamiento oficial, la dirigencia nacional del partido sostuvo que la democracia “no puede seguir al servicio de élites ni de privilegios” y que es momento de devolverle el poder al pueblo, cerrar espacios a la corrupción y consolidar lo que denomina una “democracia verdadera”.

“¡La reforma electoral va!”, concluyó el pronunciamiento.

El Dato: La propuesta presidencial de reducir en 25% el gasto electoral representa 17 mil mdp, que podrían ser etiquetados a salud, educación o infraestructura carretera.

De acuerdo con Morena, la iniciativa forma parte de los principios que dieron origen a su movimiento y apunta a fortalecer el sistema electoral mediante la reducción del costo de las elecciones, una mayor fiscalización de los recursos públicos y privados, el impulso a la democracia participativa y la modificación del mecanismo de representación plurinominal para que los legisladores cuenten con respaldo ciudadano.

“La reducción del costo de las elecciones, una mayor fiscalización de los recursos, el fortalecimiento de la democracia participativa y un mecanismo en donde los legisladores plurinominales cuenten con el respaldo de la ciudadanía son clave para consolidar un sistema electoral más austero, transparente y verdaderamente representativo”, señaló el CEN.

El partido oficialista afirmó que la reforma busca erradicar prácticas que, a su juicio, distorsionan la voluntad popular y garantizar que cada voto tenga el mismo valor, al tiempo que las instituciones respondan a la ciudadanía.

Asimismo, Morena reiteró su compromiso con la legalidad y con la profundización de la vida democrática del país, al señalar que México atraviesa una nueva etapa histórica en la que esta reforma electoral es parte esencial de su consolidación.

“¡La Reforma Electoral va!”, concluyó el pronunciamiento.

Al respecto, el diputado morenista Víctor Hugo Lobo Román, presidente de la Comisión de Reforma Política-Electoral en la Cámara baja, afirmó que la iniciativa en materia electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fortalece y empodera a la ciudadanía, al tiempo que rescata y consolida a las instituciones electorales.

Adelantó que, una vez que el documento llegue formalmente al Congreso de la Unión, se definirán foros y espacios de discusión abiertos a todas las voces y sectores involucrados, con el objetivo de robustecer el dictamen.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, mantuvo la postura de que su bancada respaldará por unanimidad la iniciativa de reforma político-electoral anunciada por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Entrevistado al término de la Sesión Solemne en Conmemoración del Día del Ejército Mexicano en el Palacio Legislativo de San Lázaro, Monreal Ávila afirmó que los 253 diputados de Morena acompañarán el llamado Decálogo por la democracia, presentado por la mandataria federal durante su conferencia matutina.

Explicó que la propuesta contempla, la integración de las cámaras, la reducción del gasto electoral en 25 por ciento, la fiscalización por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT y la Fiscalía General de la República (FGR), así como modalidades de participación ciudadana, incluido el voto de mexicanos en el extranjero y el uso de herramientas tecnológicas en los comicios.

Sobre la elección de diputados plurinominales, el legislador calificó la fórmula como “innovadora” y sostuvo que recupera el sentido popular de los representantes. Detalló que 100 legisladores serían asignados bajo el esquema de “mejores perdedores” en los 300 distritos, mientras que otros 100 serían electos mediante listas abiertas en circunscripciones plurinominales, donde cada elector podría votar por un hombre y una mujer de entre los 40 propuestos por cada partido.

El legislador morenista rechazó que el nuevo modelo implique sobrerrepresentación y sostuvo que la asignación continuará sujeta a los porcentajes de votación establecidos en la Constitución, por lo que consideró que “no habrá sobrerrepresentación en el futuro”.

Ramírez Cuéllar pide la eliminación del fuero

› Por Claudia Arellano

El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, calificó como “lamentable” que la presidenta Claudia Sheinbaum no haya incorporado en su iniciativa de reforma político-electoral la propuesta para erradicar el fuero constitucional de diputadas y diputados federales.

Entrevistado en el recinto legislativo de San Lázaro, el legislador sostuvo que eliminar esta protección para que se pueda ejercer acción penal contra funcionarios que actúen fuera de la ley es un reclamo ciudadano y una deuda histórica en la lucha contra la impunidad.

El Tip: La Presidenta declaró el 1o de octubre que pediría se elimine el fuero en la propuesta que se iba a presentar de la reforma electoral.

5ece2d105404c.jpeg ı Foto: larazondemexico

“Pues lamentable que no hayan puesto la decisión de erradicar el fuero. Creo que una de las luchas más importantes que tenemos que dar es la lucha contra la impunidad, la lucha contra los privilegios. Es una vergüenza nacional seguir teniendo ese privilegio absurdo”, declaró.

Ramírez Cuéllar recordó que está por cumplirse un año de que el exgobernador Cuauhtémoc Blanco evitó enfrentar la ley al amparo del fuero, por lo que consideró que no incluir su eliminación en la iniciativa del Ejecutivo federal envía “un mal mensaje”.

Indicó que la mandataria señaló que está de acuerdo con suprimir el fuero, pero que el tema no fue contemplado en el proyecto final. Sin embargo, el diputado afirmó que debe prevalecer la convicción de eliminar un privilegio que —dijo— protege a políticos y gobernantes que transgreden la ley.

“El fuero tiene que erradicarse en la propuesta del Ejecutivo”, insistió.

Por ello, exhortó a la presidenta a modificar la iniciativa e integrar formalmente la supresión del fuero. “No podemos dar marcha atrás, no podemos andar de protectores de políticos o gobernantes que transgreden la ley”, concluyó

Melgar ve votos de bancada Verde en contra, en Senado

› Por Tania Gómez y Claudia Arellano

El senador Luis Armando Melgar Bravo, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aseguró que votará en contra de la reforma electoral, al rechazar los cambios a la representación proporcional y a la autonomía de los órganos electorales, y adelanta que más de la mitad de su bancada, al menos ocho de 15 legisladores, lo secundará .

“Mi voto va a ser en contra. ¿Por qué? Porque insisto, la participación minoritaria es algo fundamental para el país. Fortalece la democracia. No estamos hablando de recortes, estamos hablando de debilitar la democracia” , declaró en entrevista.

Respecto a la cantidad de senadores de su bancada que mantienen la misma postura que él, respondió: “Yo le puedo garantizar que los suficientes para que no pase”. Al preguntársele si serían más de la mitad de los 15 senadores verdes, confirmó: “Yo creo que sí andaríamos un poco por ahí.”

Melgar Bravo rebatió el argumento central con el que el gobierno ha vendido la reforma: “No es un recorte económico. No es que estemos en contra del pueblo. Eso no es el debate, es un falso debate”, señaló, y argumentó que las reglas electorales vigentes han demostrado su eficacia: “Morena en el 24 ganó y ganó prácticamente todo. Entonces, ¿por qué modificar? ¿Queremos ir hacia un partido único? Creo que no estamos de acuerdo en eso ”.

Sobre el esquema plurinominal específicamente, el legislador descartó cualquier cambio: “No necesitamos moverle una coma. La razón de ser de la participación minoritaria está muy clara en las reglas que hoy tenemos.” Y fue igualmente firme respecto a la autonomía de los organismos electorales: “En cuanto a quitarle autonomía en lo que sea, no vamos a acompañar”.

Melgar aclaró que habla a título personal y que no mencionará nombres de colegas para “no comprometer a nadie”, aunque reconoció que la bancada del Verde, en términos generales, sí acompañará la iniciativa que llegue de la Presidencia. La fractura, dijo, es parcial pero suficiente.

En tanto, el coordinador de la bancada del PVEM en el Senado, Manuel Velasco, afirmó que su fracción no adoptará una postura definitiva sobre la reforma electoral presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum hasta recibirla formalmente en el Congreso el próximo lunes, y exigió que el proceso legislativo no sea en fast track.

“Son las reglas electorales con las que se habrán de definir las futuras elecciones”, advirtió el exgobernador de Chiapas para justificar la cautela de su partido.

Velasco reconoció que, en términos generales, la propuesta les parece positiva, aunque al ser cuestionado sobre la posibilidad de votar en contra de algunos de sus contenidos específicos, no la descartó.

“Yo creo que el planteamiento que hace hoy la Presidenta tiene muchas cosas muy buenas”, declaró, pero admitió que hay temas que requieren un análisis más detallado antes de tomar una decisión.

Uno de los puntos que generó mayor debate al interior de la bancada verde es la reducción del número de senadores. Al respecto, señaló que la propuesta implicaría la desaparición de 32 escaños y advirtió que es necesario analizar cómo quedaría conformado el Senado con base en la última votación antes de tomar una decisión.

En el mismo sentido, el coordinador del PVEM en la Cámara de Diputados, Carlos Puente Salas, negó que su bancada tenga “tanto poder” como para detener iniciativas del Poder Ejecutivo y afirmó que esperarán a conocer la redacción final de la enmienda antes de fijar una postura.

“Tenemos que ver cómo viene planteada la redacción del financiamiento a los partidos, si viene un ajuste en la fórmula, como nosotros lo planteamos de manera oportuna, porque puede ser el 25 por ciento o más. Depende cómo quede la fórmula; hoy no entraron a esos detalles”, señaló.

En entrevista por separado, el legislador destacó “la seriedad” de la Presidenta al señalar que aún se afinan los detalles de la propuesta, y sostuvo que será en esa redacción donde cada fuerza política representada en el Congreso deberá tomar su decisión: “No queremos adelantar vísperas”.

Puente Salas enfatizó que el PVEM es una fuerza política importante, pero descartó que esté en sus manos determinar por sí solo si la reforma prospera o no.

Propuesta, fuera de la realidad: Yeidckol

› Por Tania Gómez

La senadora Yeidckol Polevnsky Gurwitz, integrante de la bancada del Partido del Trabajo en el Senado de la República, se convirtió en la primera legisladora petista en manifestarse en contra de la reforma electoral presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Cuestionó el nuevo esquema de representación proporcional para diputados y la eventual desaparición de los senadores plurinominales.

Sobre la propuesta para que los diputados de representación proporcional hicieran campaña en circunscripciones de varios estados, Polevnsky fue contundente: “Se pretende que los pluris, la Cámara de Diputados, hicieran campaña en todas las circunscripciones. Imagínense, un diputado de mayoría va a hacer campaña en un distrito electoral y un pluri, en cinco estados , en 40 distritos, la verdad, y sin recursos, porque no va a tener recursos. Creo que está fuera de toda realidad, ¿no?”, externó.

El Tip: El coordinador de los diputados del PT, Reginaldo Sandoval, puso en duda la necesidad de impulsar la reforma electoral, y aseguró que continúa el diálogo al respecto.

La senadora también se distanció de quienes proponen eliminar los escaños plurinominales en el Senado. A su juicio, el camino correcto no es suprimirlos sino reformar los criterios de selección de quienes los ocupan: “No se deben eliminar. Sí se debe de plantear perfiles de elección, de selección. Eso yo creo que va a ser positivo.”

Para ilustrar las distorsiones que genera el sistema actual, Polevnsky recurrió a su propia experiencia como senadora de mayoría por el Estado de México entre 2006 y 2012, periodo en el que fue, según dijo, la senadora más votada en la historia de esa entidad.

Señaló que en aquel entonces existía una inequidad estructural: mientras el Estado de México contaba con tres senadores, Zacatecas, un estado considerablemente más pequeño, tenía cinco, y ambos recibían los mismos recursos para gestión.

“Se generan disparidades. Si se va a hacer una revisión, se debe buscar que haya mucha más equidad para todas y para todos, y que todos partan de lo mismo”, afirmó.

Enmienda no sanciona el narcofinanciamiento

› Por Tania Gómez

El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, anunció este miércoles que su partido rechazará la reforma electoral impulsada por el Gobierno federal al no incluir sanciones que cancelen el registro de partidos financiados por el narcotráfico o el crimen organizado.

Una omisión que, a su juicio, no es casual: “No encuentro otra explicación” que la de que “Morena busca proteger sus propios vínculos con organizaciones criminales”.

La propuesta del PAN era concreta: “Por un peso que reciba un candidato o un partido del crimen organizado, ese partido político pierde el registro”. Esa exigencia, dijo Anaya, fue rechazada por Morena durante las negociaciones, lo que a su entender “nos confirma los vínculos de Morena con el crimen organizado y su resistencia a sancionar la intervención del crimen en las elecciones”.

Para el coordinador panista el problema de fondo no es técnico ni procedimental, sino político: “el crimen organizado lleva años infiltrando procesos electorales en México. Hoy el principal problema de la democracia mexicana es justamente la intervención del crimen organizado, el dinero del narco, el dinero del huachicol; el que el narco está poniendo candidatos y está financiando candidaturas y después controlando gobiernos”.

Como evidencia, Anaya recordó casos concretos: aludió al libro del fallecido Julio Scherer García, en el que, según dijo, se detalla que Morena recibió dinero del “rey del huachicol”, y mencionó el caso del alcalde de Tequila, quien era, a su decir, un integrante del crimen organizado que gobernó bajo las siglas de ese partido.

El senador panista calificó como “cortina de humo” los puntos presentados este mismo día por la Presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellos: la reducción del financiamiento a partidos y cambios en la representación proporcional. Argumentó que, muchos de esos planteamientos, ni siquiera cuentan con los votos del PT y del Verde dentro de la propia coalición gobernante: “Ellos saben que ese es un distractor”.

“La razón por la que nosotros estamos en contra es porque no quiere Morena incluir sanciones radicalmente severas a los partidos y a los candidatos que reciban dinero del crimen, del narcotráfico y del huachicol”, y reiteró: “Si nuestra propuesta es razonable y concreta, ¿por qué no la quieren incluir? Pues no la quieren incluir porque saben que muchas de sus campañas reciben apoyo justamente del crimen organizado”.

Anaya Cortés descartó que la postura del PAN pueda cambiar en función de lo que decidan otras fuerzas políticas y precisó que la negativa a respaldar la reforma no es una decisión exclusiva de los senadores, sino una postura definida desde la dirigencia nacional: “Esta es la posición que ha fijado el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. No habrá sorpresas”.

El legislador también advirtió que, ante las inconformidades que existen, la reforma podría no alcanzar los votos necesarios para aprobarse, incluso al interior de la coalición gobernante.

PRI refuta los argumentos sobre los “comicios caros”

› Por Tania Gómez y Claudia Arellano

La operación del Instituto Nacional Electoral (INE), los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) y lo que tiene ver con democracia, cuestan el 0.03 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, cifra menor que el subsidio que le dan al Tren Maya y a las obras faraónicas del anterior gobierno federal, y aún así “le están regateando” a la certeza el electoral, argumentó el vicecoordinador priista en el Senado, Manuel Añorve, con lo que se desmonta el discurso gubernamental sobre el costo de la democracia.

En ese sentido, anticipó que su partido votará en contra de la reforma electoral, a la que llamó “Ley Maduro” y “aberración populista”.

El Tip: El PVEM afirma que la postura del partido es recibir el próximo lunes la iniciativa y analizarla antes de pronunciarse formalmente.

Manuel Añorve calificó la iniciativa como “populismo puro, diseñado para consolidar un estado autoritario de partido único”.

“Es la Ley Maduro, ¿no? Que tanto el PRI ha estado subrayando. Obviamente es la confirmación de un estado autoritario que se construye todos los días con Morena, de un partido único”, afirmó Manuel Añorve.

Manuel Añorve comparó las reformas aprobadas por el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum y el modelo político venezolano, argumentando que México ha adoptado un “traje a la medida de Chávez y Maduro”.

En ese sentido, Manuel Añorve enumeró lo que considera una cadena de reformas que han debilitado el andamiaje democrático del país: la desaparición de organismos autónomos, la toma del Poder Judicial mediante la elección de jueces y magistrados “de la tómbola y el acordeón”, y ahora el debilitamiento del Instituto Nacional Electoral (INE).

Sobre el impacto presupuestal de la reforma, Manuel Añorve rechazó el argumento gubernamental de que las elecciones son demasiado costosas.

Manuel Añorve también cuestionó la reducción del financiamiento a los partidos políticos y acusó a Morena de no verse afectada por dicha medida debido a sus presuntos vínculos con recursos de procedencia ilícita.

Manuel Añorve advirtió que el verdadero objetivo de la reforma es garantizar una sobrerrepresentación legislativa de Morena similar a la de Venezuela, donde, dijo, el 90 por ciento de los legisladores son afines al régimen de Nicolás Maduro. “Lo que quieren es una sobrerrepresentación absoluta, desaparecer a la oposición”, sostuvo.

Ante la presión del gobierno para que la oposición se sume a la iniciativa, Añorve fue categórico: “Vamos en contra de este retroceso democrático. La postura del PRI es en contra.”

Árbitro analiza propuesta; ofrece aportar experiencia

› Redacción

El Instituto Nacional Electoral (INE) aseguró que toma nota de los ejes y componentes generales de la iniciativa de reforma electoral presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, y será hasta conocer su contenido íntegro cuando podrá realizar un análisis técnico y operativo detallado sobre sus alcances, implicaciones y eventuales complejidades de implementación.

En un comunicado, reiteró que, como órgano constitucional autónomo responsable de organizar las elecciones federales, “cuenta con experiencia técnica, operativa y administrativa acumulada a lo largo de más de tres décadas, la cual pone a disposición del Poder Legislativo para contribuir al análisis informado de cualquier reforma en la materia”.

En este sentido, manifiestó su plena disposición para proporcionar a las legisladoras y los legisladores la información técnica, presupuestal y operativa que estimen necesaria, a fin de dimensionar los efectos de su eventual aprobación.

“La participación del INE en el proceso de deliberación pública debe ser vista desde una perspectiva estrictamente técnica, con respeto absoluto a las facultades del Congreso de la Unión como órgano reformador de la Constitución, y siempre velando por el interés general, la certeza jurídica y la preservación de los principios rectores de la función electoral: legalidad, imparcialidad, objetividad, independencia, máxima publicidad y paridad”, dijo.

Señaló que, de acuerdo con la información difundida, la propuesta contempla aspectos relacionados con la integración del Congreso de la Unión, la reducción del gasto electoral, el fortalecimiento de la fiscalización, el voto de mexicanos en el extranjero, tiempos de radio y televisión, regulación del uso de Inteligencia Artificial, cómputos distritales y ampliación de mecanismos de democracia participativa.