Exportaciones de berries desde San Luis Potosí abren mercado en tres países

La producción de berries en San Luis Potosí ha logrado posicionarse en mercados de Japón, Canadá y Estados Unidos a partir de un modelo basado en agricultura de precisión que elevó el rendimiento por planta de 1.2 a 4.1 kilogramos.

El proyecto es encabezado por el empresario potosino Gerardo Sánchez Zumaya, de 36 años, originario de Tanquián de Escobedo, quien incursionó en el sector agrícola en 2014 con un esquema de monitoreo por telemetría para controlar temperatura, humedad y calidad del fruto.

El sistema permitió optimizar los niveles de azúcar, extender la vida útil del producto y cumplir con estándares internacionales. Actualmente opera uno de los invernaderos más grandes del país dedicados a berries y zarzas.

Además de la agroindustria, Sánchez Zumaya dirige empresas en hidrocarburos, construcción y desarrollo tecnológico. Como CEO de Petrogesa, presta servicios a Pemex y a compañías privadas del sector energético. También ha impulsado proyectos de vivienda en Estados Unidos y el desarrollo de aplicaciones digitales.

Las operaciones vinculadas a sus empresas generan empleo para hasta 5 mil personas en la entidad. En los últimos tres años, San Luis Potosí ha captado cerca de 8 mil 500 millones de dólares en Inversión Extranjera Directa, según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal.

El empresario inició su trayectoria en una empresa trasnacional y posteriormente emprendió con la comercialización de sulfato de bario, insumo utilizado en la perforación de pozos petroleros. Durante sus primeros seis años reinvirtió utilidades para ampliar operaciones y, hace cinco años, diversificó sus inversiones hacia nuevos sectores.

Entre sus iniciativas recientes se encuentran la fabricación de bloques de construcción a partir de PET reciclado y la implementación de telemetría para válvulas de gas, proyectos alineados con tendencias de eficiencia operativa, nearshoring y sustentabilidad.

Sánchez Zumaya es militante de Morena y ha sido mencionado como uno de los perfiles rumbo al proceso electoral de 2027 en San Luis Potosí. Sondeos internos y mediciones de encuestadoras de alcance nacional lo colocan entre las preferencias para competir por la candidatura del partido.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR