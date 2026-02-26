› Extraña anécdota

Mucha gente sigue sin explicarse el suceso que vivió recientemente el alcalde de Puerto Vallarta, Jalisco, Luis Ernesto Munguía, quien estuvo a punto de ser despojado de su teléfono celular por un hombre desconocido que, sin más, se le acercó en pleno evento público, a la vista de un montón de personas y cámaras que registraron el extraño momento. Según se ve en las grabaciones, mientras el edil participaba en una rueda de prensa, un sujeto insistía en quitarle el equipo de la mano. Después de que el personal que estaba cerca del presidente municipal se percató de las acciones del intruso, éste fue escoltado afuera del lugar. Y aunque no pasó a más, nos comentan que lo ocurrido dejó muy inquietos tanto al munícipe como a los asistentes, precisamente cuando esa ciudad ha sido escenario de la violencia desatada tras el operativo que apenas el pasado domingo dio un golpe mayor contra el Cártel Jalisco Nueva Generación. Puede que no sea nada grave, como sea, pendientes.