› La realidad de la 4T

Nos dicen que han sido tantos los callos machucados por el proyecto presidencial de reforma electoral al interior del bloque de la 4T, que ayer, horas después de que la Presidenta Claudia Sheinbaum presentara los ejes de la propuesta, algunos personajes del mismo movimiento comenzaron a agitarse y hasta, comentan, desconocerse. Es el caso de la senadora del PT —que antes fue dirigente nacional morenista— Yeidckol Polevnsky, quien sin más compartió su desacuerdo con las reglas que se podrían establecer para los diputados de representación proporcional. Están “fuera de toda realidad”, dijo la legisladora, quien también se alejó de la idea de eliminar los plurinominales del Senado. Su expresión pronto provocó una reacción en Morena, donde la secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional, Carolina Rangel, le reclamó. “Lamentable su postura, senadora”, le escribió a Yeidckol. “Lo que emana del pueblo jamás puede estar fuera de proporción”. Tsss. Y a ver qué sigue.