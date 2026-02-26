México supera indicadores turísticos prepandémicos: SECTUR

En 2025, México no sólo superó sus propios indicadores de visitantes internacionales respecto al año anterior, sino que fue el único en Norteamérica en rebasar los niveles que registraba antes de la pandemia de Covid-19.

Durante la conferencia de prensa, la titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez, expuso que el turismo mundial creció cuatro por ciento, donde el continente americano creció apenas uno por ciento, llegando a 218 millones de visitantes.

Sin embargo, México creció 6.1 por ciento respecto de 2024, lo que supera no sólo el crecimiento del continente, sino también el promedio mundial.

También destacó que, en comparación con otros países como Canadá y Estados Unidos, no sólo se registró un incremento de visitantes respecto al año antepasado, sino que ya se superaron los indicadores antes de la pandemia de Covid-19.

Por ejemplo, Canadá registró crecimiento de 19.8 por ciento, pero no llegó al 22.1 por ciento de 2019, mientras que Estados Unidos registró 68.3 por ciento, lo que tampoco superó el 79.4 por ciento.

En cuanto a los mercados emisores, los principales son Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Argentino, España, Italia, China y Corea del Sur.

El balance general expuso que la llegada de visitantes internacionales creció 13.6 por ciento durante 2025; la de turistas internacionales, es decir aquellos que sí se hospedan en el territorio nacional, 6.1 por ciento, mientras que la derrama económica subió 6.2 por ciento, al pasar de 32 mil 956 millones de dólares a 34 mil 992 millones de dólares.

Respecto al turismo nacional, se expuso que 109.3 millones de mexicanos viajaron en el país y ocuparon cuartos de hotel, donde la ocupación promedio fue de 58.2 por ciento.

En la conferencia, recordó que para este primer semestre del año se abrirán 32 nuevas rutas aéreas nacionales y 22 internacionales.

En este tema y en el contexto de los disturbios por la captura del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, aseguró que el aeropuerto de Guadalajara opera con normalidad y no se ha cancelado ninguna ruta en alguno de los 70 aeropuertos del país.

La secretaria también anunció que esta semana se buscará romper un nuevo récord para formar la playera de fútbol más grande del mundo, en donde participarán cinco mil personas.

