Gobierno pide a mexicanos no viajar a Irán e Israel ante tensiones en Medio Oriente

Banderas israelíes, durante la entrega de rehenes por parte de Hamás.

Debido a la tensión que enfrenta Medio Oriente, derivado de las intenciones de un ataque de Estados Unidos contra Irán, el Gobierno de México pidió a la población evitar viajar a este país, así como a Israel.

El llamado fue hecho por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la cual aseguró en una breve tarjeta informativa que se mantiene atenta a la situación que se vive en dicha parte del mundo.

“La @SRE_mx informa que continúa atenta a la situación que se desarrolla en la región del Medio Oriente y hace un llamado a las y los mexicanos a evitar los viajes a Irán e Israel dadas las actuales circunstancias”, señaló.

El personal de la Embajada de México en Irán (@EmbaMexIrn) está… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 27, 2026

Asimismo, dijo que el personal de la Embajada mexicana en Irán se mantiene en contacto con las y los connacionales que se encuentran en territorio iraní.

Aseguró que los compatriotas se han expresado por mantenerse dentro de aquel país.

“Asimismo, la Embajada de México en Israel (@EmbaMexIsr) tiene contacto con connacionales en el país y autoridades locales. Hasta ahora no se han recibido peticiones de asistencia consular”, agregó.

A pesar de ello, remarcó un exhorto a que quienes se encuentren en Irán o Israel atiendan las indicaciones de las autoridades locales.

La cancillería difundió el número de las embajadas para que quienes requieran atención, se comuniquen a los números +989121224463, en caso de encontrarse en Irán, y al 054-316-6717, en Israel.

Asimismo, recomendó utilizar el Sistema de Registro para Personas Mexicanas en el Exterior, para tener una comunicación directa y permanente.

