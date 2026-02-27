Zar antidrogas de EU reza contra los cárteles 

La directora de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas, ayer, en su visita al Templo Mariano.

De gira en la Ciudad de México, la directora de la Oficina de la Política Nacional para el Control de Drogas (ONDCP, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca, Sara Carter, visitó la Basílica de Guadalupe, donde dijo que, con la bendición de Dios, Estados Unidos vencerá a los cárteles de la droga.

Carter indicó que la fe sigue siendo un pilar fundamental en la lucha contra la drogadicción. “La fe no sólo es la piedra angular de mi vida, sino también de nuestra estrategia nacional para el control de drogas”.

La zar antidrogas rezó por los pueblos de Estados Unidos y México que, dijo, “están bajo la protección de Nuestra Señora de Guadalupe”, y agregó que, con la bendición de Dios y su Providencia, “venceremos la plaga de los cárteles y los venenos que nos infligen a nosotros y a nuestros hijos”.

El Dato: La prensa internacional interpreta la visita de la funcionaria como una señal del reforzamiento de la presión antidrogas de EU sobre la región y el territorio mexicano.

La agenda de Carter en nuestro país inició el pasado martes, cuando se reunió con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Ayer, además de asistir a la Basílica de Guadalupe, sostuvo un encuentro con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente.

En su cuenta oficial de la red social X, la ONDCP publicó que la visita de la funcionaria se enmarca en el ánimo de “fortalecer los lazos entre Estados Unidos y México”.

La directora Carter “se reunió con el embajador Ronald Johnson, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, y el subsecretario (para América del Norte), Roberto Velasco Álvarez, para avanzar en los esfuerzos compartidos contra la trata de personas y la seguridad de nuestras comunidades”, se lee en la publicación oficial.

Desde la Cancillería mexicana se destacó que este encuentro tuvo el propósito de fortalecer la cooperación bilateral en materia de salud pública y combate a las drogas.

“Una cooperación basada en el respeto irrestricto a la soberanía e integridad territorial, la responsabilidad compartida, la confianza mutua y la colaboración sin subordinación”, informó.

La dependencia también resaltó que el diálogo productivo entre ambos países ha permitido desarticular las cadenas de suministro de sustancias ilícitas y avanzar en los esfuerzos conjuntos para combatir el tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas, además del tráfico de armas.

La presencia de Carter en la Ciudad de México ocurrió apenas unos días después de que las Fuerzas Federales de nuestro país abatieron al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el domingo, principal objetivo tanto de las autoridades mexicanas como de las estadounidenses.

El golpe, considerado el mayor contra el crimen organizado en la historia reciente del país, representó, según expertos en seguridad, un espaldarazo a la posición de México en las complejas negociaciones con la administración de Donald Trump, que desde hace meses ha amenazado con intervenir militarmente en territorio mexicano, en aras, según él, de aplastar a las mafias del narcotráfico.

El pasado 22 de enero, Sara Carter realizó una visita a Sunland Park, en Nuevo México, una zona ubicada frente a los límites con Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde ahí, afirmó que los cárteles de la droga “tienen sus días contados”.

La zar antidrogas dirigió un mensaje en el que reiteró que el gobierno estadounidense considera a los cárteles de la droga como organizaciones terroristas y la instrucción del presidente Donald Trump es combatirlos.