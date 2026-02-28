“Estaremos siempre junto a usted”, dice Moya a CSP

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que su administración mantendrá su respaldo, en el marco de la defensa de la soberanía nacional, al recibirla en la entidad.

“Durante su estancia podrá advertir que Sinaloa, sus hombres y mujeres, trabajan con entusiasmo haciendo su aporte a la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación del país. Estamos y estaremos siempre junto a usted, estimada Presidenta”, afirmó Rubén Rocha Moya al participar en la conferencia presidencial de este viernes.

En el marco de la visita de la Jefa del Poder Ejecutivo Federal y del Gabinete de Seguridad al estado de Sinaloa, el mandatario local destacó el trabajo hecho por la Presidenta desde que asumió el cargo.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Desplome y presión

La Presidenta Claudia Sheinbaum con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, ayer ı Foto: Especial

“Convencidos de que su liderazgo seguirá articulando la voluntad colectiva, la voluntad del pueblo para construir un México más justo con equidad y soberanía. Bienvenida a Sinaloa, su tierra”, declaró.

Rocha Moya se dijo seguro de que el recorrido de la mandataria por el país fortalecerá la confianza de los mexicanos.

Como parte de su gira a esta entidad, la mandataria federal enfatizó las acciones que han implementado para alejar a la población joven de la delincuencia. Entre ellas, recordó el inicio del programa Jóvenes Transformando México, para ampliar la oferta deportiva, cultural y educativa.

“Y aquí en Sinaloa particularmente estamos aumentando el número de preparatorias. Estamos concentrándonos… obviamente los jóvenes mayores de 18 también son indispensables y, por eso, la Universidad Rosario Castellanos, Jóvenes Construyendo el Futuro, pero queremos concentrarnos en los jóvenes de 15 a 17 años. Y para ellos es escuela, los jóvenes tienen que estar en la escuela”, insistió.

En este marco, agradeció al mandatario estatal por mostrar colaboración para realizar diversos proyectos en favor de la ciudadanía: “Entonces, Sinaloa puede contar con la Presidenta y con el Gobierno de México”.