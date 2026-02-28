Irán cierra espacio aéreo, advierte Embajada de México; pide precauciones a connacionales

La Embajada de México en Irán advirtió que las autoridades de este país decidieron cerrar el espacio aéreo, ante los ataques que Estados Unidos e Israel lanzaron contra su territorio, por lo que pidió a los connacionales tomar precauciones.

A través de una publicación en redes sociales, la Embajada de México en Irán emitió una advertencia a las personas mexicanas en este país, y aseguró que “las autoridades iraníes han decidido cerrar el espacio aéreo hasta nuevo aviso”.

Por lo anterior, pidió a los connacionales mantenerse en contacto con la Embajada, y con sus aerolíneas en caso de contar con un viaje programado para este día.

Para lo primero, recordó que los canales de comunicación vigentes son el número telefónico +98 912 122 4463, y el correo electrónico consularesirn@sre.gob.mx.

Un día antes, el viernes, la Embajada había informado que se encontraba “atenta al desarrollo de la situación en Irán”, por lo que extendió la advertencia a los mexicanos en este país, y pidió que, en caso de encontrarse en una situación de emergencia, se contactaran a través de los mismos canales.

El mismo viernes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) había informado que se encontraba “atenta a la situación que se desarrolla en la región del Medio Oriente”, e hizo un llamado a las y los mexicanos a “evitar los viajes a Irán e Israel dadas las actuales circunstancias”.

La @SRE_mx informa que continúa atenta a la situación que se desarrolla en la región del Medio Oriente y hace un llamado a las y los mexicanos a evitar los viajes a Irán e Israel dadas las actuales circunstancias. Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), en X



En este sentido, detalló que las Embajadas de México en Irán e Israel estaban en contacto con las y los connacionales que se encontraran en sus respectivos países.

La @SRE_mx informa que continúa atenta a la situación que se desarrolla en la región del Medio Oriente y hace un llamado a las y los mexicanos a evitar los viajes a Irán e Israel dadas las actuales circunstancias.



El personal de la Embajada de México en Irán (@EmbaMexIrn) está… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) February 27, 2026

Así, detalló que las y los mexicanos en Irán decidieron permanecer en este país, mientras que, en el caso de Israel, no se habían recibido peticiones de asistencia consular.

La SRE reiteró el llamado a seguir las indicaciones de las autoridades locales y a contactarse a las Embajadas ante cualquier emergencia: +989121224463 para la Embajada en Irán y 054-316-6717 para la Embajada en Israel.

