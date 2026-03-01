Marina intercepta casi 10 toneladas de cocaína en el mar en primeros meses de 2026

La Secretaría de Marina informó que en lo que va de 2026, ha logrado asegurar casi 10 toneladas de cocaína en aguas mexicanas, cuatro toneladas de metanfetaminas neutralizadas en tierra y más de 70 toneladas de precursores químicos decomisados, todo ello en operaciones simultáneas que van desde las costas del Pacífico hasta los estados con mayor presencia del crimen organizado en el interior del país.

El operativo más relevante ocurrió el pasado 22 de febrero en Baja California Sur, donde la Armada incautó casi dos toneladas de metanfetaminas y 53 kilogramos de fentanilo, entre otros efectos.

La propia institución reconoció que el golpe tuvo alcance más allá de las fronteras: se trató de un operativo que, según informó la dependencia, “derivó en reacciones de carácter internacional”.

En el frente marítimo, los elementos navales no sólo interceptaron cargamentos de droga, sino que también aseguraron un semisumergible, embarcación de bajo perfil utilizada por los cárteles para evadir la vigilancia, junto con dos lanchas equipadas con motores fuera de borda y 11 presuntos infractores a bordo.

Personal del Sector Naval de Santa Rosalía aseguró material ilícito, armamento y precursores químicos en las inmediaciones de San Ignacio, como resultado de recorridos de disuasión y vigilancia terrestre.



En tierra, el desmantelamiento de cinco laboratorios clandestinos permitió la neutralización de las casi cuatro toneladas de metanfetamina y los más de 70 toneladas de precursores químicos.

La Marina calificó este resultado como “un golpe significativo a las estructuras logísticas de la delincuencia organizada”, al considerar que las sustancias incautadas quedaron fuera del alcance del mercado ilícito.

En paralelo, la Armada participa activamente en las estrategias de seguridad “Pez Vela” en Colima y en el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, operativos que han derivado en la captura de mil 872 presuntos infractores, el decomiso de mil 402 vehículos, 627 armas, 42 mil 993 cartuchos y 252 artefactos explosivos.

También fueron desmanteladas 445 cámaras parásitas, utilizadas por grupos delictivos para monitorear los movimientos de las fuerzas del orden, y más de 2 mil 200 máquinas tragamonedas empleadas con fines ilícitos.

En el combate al robo de combustible, la Marina inhabilitó 96 tomas clandestinas en coordinación con Pemex, asegurando alrededor de 143 mil litros de hidrocarburo de procedencia presuntamente ilegal.

La institución también dio cuenta de su labor humanitaria: 30 personas fueron rescatadas en el mar por personal en funciones de Guardia Costera, y el programa de atención médica en zonas de difícil acceso, activo en Tampico, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ha beneficiado a cerca de 18 mil 737 personas en la primera fase del año, con más de 12 mil consultas médicas otorgadas. Desde su creación, el programa acumula 232 mil 774 personas auxiliadas.

