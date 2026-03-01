Reforma electoral de Sheinbaum traerá ‘cambios históricos’, asegura Laura Itzel Castillo

El Congreso de la Unión recibirá esta semana la iniciativa de Reforma Político Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum, que propone reducir en 25 por ciento el financiamiento a partidos e instituciones electorales, regular la propaganda en redes sociales y el uso de Inteligencia Artificial en campañas, además de refrendar la prohibición del nepotismo y la reelección, informó la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

En su mensaje semanal sobre la agenda legislativa, Castillo Juárez describió la iniciativa como portadora de “cambios históricos en el proceso electoral” y adelantó que, además de la reducción presupuestal a partidos e institutos electorales, la reforma contempla una mayor fiscalización al gasto, ajustes en los tiempos de radio y televisión, y mecanismos para garantizar la democracia participativa mediante consultas ciudadanas.

La senadora aclaró que se mantendrán al tanto de la representación proporcional, como el derecho al voto y a ser votado desde el extranjero.

Reforma electoral ı Foto: La Razón/IA

La legisladora señaló que el texto completo deberá analizarse en detalle una vez que llegue formalmente al Congreso. “Tendremos que ver cuando llegue la iniciativa y, desde luego, empezar la discusión sobre este tema que es fundamental de cara al futuro de nuestro país”, subrayó.

En paralelo a la agenda electoral, el Senado conmemorará el Día Internacional de la Mujer con una Sesión Solemne en el pleno, en la que se propone entregar el premio Elvia Carrillo Puerto.

La semana también contempla la participación en tribuna de Leticia Sánchez, hablante de tzeltal, en el marco de un programa institucional que, según Castillo Juárez, forma parte de los compromisos asumidos desde el inicio de su gestión.

“Una vez a la semana una persona hablante de alguna de las 68 lenguas originarias de nuestro país sea expuesta en tribuna para que nos hable sobre su cultura, sobre sus tradiciones y sobre su visión de nuestro país”, explicó la presidenta del Senado, quien cerró su mensaje reiterando el compromiso de la cámara de “legislar por la independencia económica, la soberanía nacional y la transformación”.

🎬 Te comparto un avance de las actividades que tendremos la próxima semana en el @senadomexicano.

Seguiremos trabajando en los temas prioritarios para el bienestar de México.



Recuerda que la agenda legislativa está sujeta a cambios. pic.twitter.com/5v51hkYoTE — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) March 1, 2026

