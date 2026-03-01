‘Se molestan mucho, pero cuando hacemos compromisos los cumplimos’: Sheinbaum sobre reforma electoral

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió su iniciativa electoral y reiteró el compromiso de reducir gastos en partidos e instituciones electorales.

La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió en un evento este domingo a la iniciativa de reforma electoral que prevé presentar este lunes ante el Congreso de la Unión, y dijo que, aunque algunos se “molesten mucho”, es parte de un compromiso que hizo con el pueblo.

La iniciativa busca que los ciudadanos elijan directamente a los 200 diputados de representación proporcional, además de reducir el financiamiento público a partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral (INE)

Se molestan mucho, pero nosotros hicimos un compromiso con el pueblo y cuando hacemos compromisos los cumplimos Claudia Sheinbaum, presidenta de México



El punto central de la propuesta se enfoca en los legisladores plurinominales, cuyas listas son actualmente definidas por las dirigencias partidistas de manera interna.

Es muy sencillo: que haya representación proporcional, pero decidido por el pueblo”, explicó. “Está bien que haya 200 diputados de acuerdo con la proporción de los partidos, pero que los elija el pueblo. Que si votaste por un partido, también elijas a los de representación proporcional Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La presidenta también cuestionó los salarios de consejeros electorales del INE y legisladores, al señalar que ningún servidor público debería percibir ingresos superiores a quien encabeza el Ejecutivo federal.

¿Cómo es posible que un consejero electoral gane más que la presidenta? Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum Pardo añadió que este criterio debe aplicarse a diputados locales y federales, senadores y regidores, al tratarse de representantes populares que deben vivir en la “justa medianía”, en referencia a la frase atribuida a Benito Juárez.

El recurso del pueblo es del pueblo. Y como decía Juárez, austeridad republicana, a vivir en la justa medianía todos los que queremos ser representantes populares Claudia Sheinbaum, presidenta de México



La iniciativa también contempla una reducción en el número de regidores en los ayuntamientos del país, rubro que la mandataria consideró un gasto innecesario para las finanzas municipales.

A bajarle también al número de regidores en todas las presidencias municipales. ¿Para qué queremos tantos? Claudia Sheinbaum, presidenta de México



Sheinbaum recuerda otros compromisos cumplidos

Durante el acto, la presidenta hizo un recuento de compromisos cumplidos por su gobierno. Recordó que ya fue aprobada en la Constitución la prohibición del nepotismo, que impide a presidentes municipales dejar en el cargo a familiares.

Asimismo, destacó la aprobación de la eliminación de la reelección en todos los cargos de elección popular a partir de 2030, medida que, dijo, había sido revertida en administraciones anteriores.

Dijimos no al nepotismo y ya se aprobó en la Constitución. Y ya se aprobó que a partir del 2030 no reelección a todos los puestos de elección popular Claudia Sheinbaum, presidenta de México



En materia de política exterior, la mandataria leyó los principios del artículo 89 constitucional, entre ellos la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias y la proscripción del uso de la fuerza.

Sheinbaum recordó que dichos principios tienen origen en la doctrina impulsada por Venustiano Carranza tras la invasión estadounidense a Veracruz en 1914 y que fueron incorporados a la Constitución en la década de los ochenta.

México siempre va a abogar por la paz mundial, que es muy necesaria en estos momentos Claudia Sheinbaum, presidenta de México



En el plano local, anunció compromisos para Baja California Sur, entre ellos la construcción de la presa El Novillo para abastecer de agua a La Paz, un programa de recarga de acuíferos en el Valle de Comondú, apoyos de 3 mil pesos para útiles y uniformes escolares de primaria, avances en el hospital del IMSS en Los Cabos, plantas de tratamiento de agua en Los Cabos y Loreto, así como mejoras a la carretera transpeninsular.

Finalmente, informó que ya instruyó al titular de la Conagua para visitar Comondú e iniciar el proyecto de recarga hídrica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am