‘Reforma electoral nos regresaría a 1988′: excandidatos presidenciales del PRI y PAN

Los excandidatos presidenciales del PRI, Francisco Labastida, así como del PAN, Diego Fernández de Cevallos; así como el senador priísta Manlio Fabio Beltrones y el experto electoral Jorge Alcocer, suscribieron un documento conjunto en el que advierten que la reforma electoral en curso amenaza la calidad democrática del país , por lo que pidieron abrir el diálogo antes de legislar en la materia.

Las cuatro figuras levantaron la voz para exigir al Congreso que cualquier modificación al sistema electoral fortalezca la democracia y no la distorsione.

En un pronunciamiento conjunto, advirtieron que eliminar la profesionalización del Instituto Nacional Electoral (INE) y sus organismos locales, o suprimir el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), “nos regresaría a 1988”.

“Lo que los mexicanos y mexicanas queremos es mejorar nuestra democracia, no distorsionarla, ni abaratarla”, señalaron los firmantes, quienes subrayaron que México necesita “una democracia de calidad con autoridades electorales autónomas e independientes que mantengan los más elevados niveles de calidad y transparencia en cada etapa de los procesos electorales”.

Instituto Nacional Electoral (INE) ı Foto: Cuartoscuro

El documento apunta directamente contra la sobrerrepresentación de Morena en el Congreso, obtenida en 2024, y que, a juicio de los firmantes, no correspondió proporcionalmente a sus votos.

“Con el 54 por ciento de los votos le otorgó el 73 por ciento del total de diputados”, denunciaron, al calificar el hecho de “inconstitucional sobrerrepresentación” que “no debe volver a ocurrir”.

En materia de reformas concretas, el grupo propone “eliminar por completo la sobrerrepresentación del 8 por ciento así como respetar el tope de 300 diputaciones que como máximo podrá obtener un partido político o coalición electoral”.

Para el Senado, aunque coinciden con quienes plantean suprimir los 32 senadores plurinominales, proponen sustituirlos con “96 senadores electos mediante el sistema de 32 listas con 3 escaños por entidad federativa usando el método de asignación de proporcionalidad directa”, a fin de evitar que la cámara alta también quede capturada por una mayoría artificial.

Respecto al financiamiento de los partidos, los firmantes reconocen que ha “llegado a montos que ofenden a la sociedad”, pero advirtieron que cualquier reducción debe hacerse “sin afectar la equidad en la competencia electoral”.

Asimismo, exigieron que los programas sociales no sean utilizados en beneficio de ningún partido y proponen reorientar los tiempos de Estado en radio y televisión durante campañas: “menos spots, más información y debates”.

El pronunciamiento cierra con un llamado directo al gobierno, los legisladores y los partidos: “abrir cauces al diálogo y la construcción de acuerdos”. “Es necesario escuchar todas las voces a fin de mejorar la calidad de nuestra democracia”, concluyeron.

🗳️📌 EXCANDIDATOS PRESIDENCIALES DEL PAN Y PRI SALEN A DEFENDER AL INE Y AL PREP



¿Les harán caso?



Circula un desplegado dirigido “a la opinión pública” y a diputados y senadores.



Lo firman Francisco Labastida, Diego Fernández de Cevallos, Manlio Fabio Beltrones y Jorge… pic.twitter.com/xa9PlwcVRE — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) March 1, 2026

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT