› Detención en NL

Nos piden no perder de vista el caso de la detención de la secretaria de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey, Nuevo León, Karina Barrón. A la funcionaria, de acuerdo con reportes periodísticos se le acusa de cohecho y falsificación de declaraciones ante autoridades. Quien ha salido a dar algunos primeros esbozos de información en torno al caso es el senador morenista Waldo Fernández. “Su detención, junto con otras personas, tiene que ver con una denuncia que presentó su servidor y que tiene que ver con un montaje y fabricación de hechos realizados ante la Fiscalía General de Justicia del estado de Nuevo León”, indicó en un video. Y agregó luego: “Lamentablemente no puedo informar en este momento a la ciudadanía estos hechos, pero mañana esperando la audiencia de imputación y una vez que termine le diré al pueblo de Nuevo León cuáles son las causas y las pruebas que están ahí en esta investigación”. Por lo pronto, el municipio a cargo de Adrián de la Garza se deslindó del hecho. Pendientes.