› Clouthier se apunta a NL

Y quien acaba de adelantar que levantará la mano cuando se dé el proceso interno de Morena para definir la candidatura al gobierno de Nuevo León fue Tatiana Clouthier. “En el momento en que se abran, no sé si va a abrirse primero, si se va a definir primero si es mujer o si se va a abrir general y luego se definirá, pero claro que levantaremos la mano”, dijo la actual titular del Instituto de Mexicanas y Mexicanos en el Extranjero al periodista Fernando Cuevas. Quien también fuera secretaria de Economía en el sexenio de AMLO, ha confirmado así su aspiración por suceder en el cargo al emecista Samuel García, aunque, nos hacen ver, primero tendrá que medirse con otros perfiles relevantes de su propio partido que también ya esperan con ansias la emisión de las reglas para la encuesta. Hablamos del senador Waldo Fernández, del alcalde de Escobedo, Andrés Mijes, y de Clara Luz Flores, titular de la Unidad de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación. Pendientes.

