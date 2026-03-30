Laura Itzel Castillo llama a elevar el debate en el Senado tras aprobación de reformas por unanimidad

La presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, llamó este lunes a los legisladores a debatir “con altura de miras” y a respetar su investidura “de cara al pueblo de México”, luego de que en el actual período ordinario de sesiones la Cámara alta aprobó por unanimidad tres reformas en materia de jornada laboral, pensiones doradas y protección de datos personales de menores, como parte de un paquete de medidas orientadas a fortalecer las finanzas públicas y reducir el gasto de los órganos de gobierno.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la presidenta del Senado celebró los acuerdos alcanzados durante la jornada legislativa y aprovechó para hacer un llamado a la pluralidad y al debate respetuoso entre los grupos parlamentarios.

“Desde esta Presidencia de la Cámara de Senadores y Senadoras, no me cansaré de insistir en que debemos de hacer un esfuerzo por elevar el debate, porque podamos discutir, pero con altura de miras; que realmente nos hagamos respetar y que respetemos nosotros y nosotras mismas nuestra investidura, de cara al pueblo de México”, afirmó Castillo Juárez.

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La senadora destacó que varias de las reformas aprobadas durante la sesión lograron el respaldo de todos los grupos parlamentarios, lo que a su juicio demuestra que es posible construir acuerdos incluso en un Senado plural.

La primera de ellas fue la reforma al artículo 123 constitucional para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, que obtuvo votación unánime en lo general.

La segunda fue la eliminación de las llamadas pensiones doradas, medida que también contó con el respaldo de la totalidad de los senadores presentes.

La tercera fue la modificación al artículo 73 Bis de la Ley General de Educación, orientada a garantizar la protección de los datos personales de niños y niñas, igualmente aprobada por unanimidad.

“En algunas de las reformas, como la reforma que tiene que ver con las pensiones doradas, para eliminarlas, hubo unanimidad. Hay propuestas en las cuales podemos seguir trabajando juntos por el bien de México” Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado



Castillo Juárez explicó que el paquete de reformas aprobado recientemente tiene como objetivos centrales fortalecer las finanzas públicas , impulsar el desarrollo de infraestructura en el país y reducir el gasto en los congresos locales , los ayuntamientos y el propio Congreso federal.

“Diálogo debe ser siempre con respeto”, insiste Laura Itzel Castillo

La legisladora reconoció que no todos los temas en el Senado generan el mismo nivel de consenso, y que existen cuestiones con “marcadas diferencias” entre los grupos parlamentarios.

Sin embargo, insistió en que esas diferencias no impiden el diálogo ni la construcción de acuerdos.

“Reconozco que tiene que haber en todos los ámbitos pluralidad, tiene que haber diferentes puntos de vista, distintas opiniones, pero todos podemos expresar nuestro punto de vista y construir acuerdos importantes” Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado



Castillo Juárez cerró su mensaje con un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada sobre los debates y decisiones de la Cámara de Senadores, a la que describió como un espacio de discusión fundamental para el país. “Es muy importante que todos y todas estemos bien informados”, concluyó.

En la Cámara de Senadoras y Senadores podemos tener diferencias, y eso es parte de la pluralidad que nos fortalece. Pero el diálogo debe ser siempre con respeto. Solo así podemos construir acuerdos que realmente beneficien a las y los mexicanos. 🇲🇽 pic.twitter.com/QHWpZrSRUg — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) March 30, 2026

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cehr