CSP: Reforma a pluris y recorte presupuestal a elecciones, no son negociables

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que los cambios que propone en la reforma electoral, para cambiar la forma en que se designa a los candidatos plurinominales y la reducción al presupuesto de autoridades y partidos, no es negociable.

Frente a las renuencias que los aliados y oposición han dejado ver respecto a estos puntos del proyecto reformador, Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que no están disponibles a negociación en la búsqueda de consensos para que el proyecto se apruebe, pues remarcó que ambas fueron peticiones expresadas por la ciudadanía.

“Hay dos cosas que estamos planteando que para mí pues no son negociables porque es lo que la gente me ha pedido desde hace tiempo y es que no haya listas de plurinominales decididas por las cúpulas de los partidos políticos… Dos, que no cueste tanto, que los diputados locales no ganen tanto. Esas son las dos principales”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo este martes en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que no sólo los aliados de Morena se oponen a ambos puntos, sino también el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

“Entonces, por eso digo, yo la voy a presentar si no se aprueba. No se aprobó, pero yo cumplí con la gente”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Al preguntarle si PT y PVEM aún son confiables para mantener la alianza rumbo a las próximas elecciones, Claudia Sheinbaum Pardo comentó que esto es un asunto que deberá de atender Morena.

“Ya que Morena, porque ya no me toca a mí, decida cómo va de aliado con el verde y con el PT en la elección del 27. Que pueden seguir siendo aliados los tres partidos. Pero en lo que yo que me prometí, que es uno de mis 100 puntos de compromiso con el pueblo de México dije: ‘reforma electoral donde no haya pluris, no haya nepotismo, no haya reelección y no haya este y que disminuyan los costos’. Entonces, nepotismo y no reelección ya se aprobó para el 2030 y los otros dos las presento. Y ya que decidan en el Congreso”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Reforma podría ser presentada hoy o mañana

En el marco de la revisión de la reforma, que podría ser presentada este martes en la noche o hasta el miércoles, Claudia Sheinbaum Pardo explicó que aún se encuentra ajustando la redacción del proyecto, debido a que encontró modificaciones que consideró innecesarias.

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que dichos cambios están relacionados con la regulación de inteligencia artificial en las campañas, respecto de lo cual el equipo a cargo de la redacción incorporó cambios a otros artículos que llevarían a regular todo el contenido en las redes sociales.

“De esto que decíamos de que si se usa inteligencia artificial en una campaña, pues tiene que decir en grande ‘Inteligencia artificial’. Entonces lo se lo plantearon que se regulara en otro artículo que no era con lo electoral. Ahí yo ya no estuve de acuerdo porque entonces parece que estamos regulando todas las publicaciones en las redes sociales. Y ese es otro tema, no es lo electoral”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum Pardo mencionó que el proyecto podría estar listo este marches por la noche o hasta este miércoles.

Para esto, Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que sostendrá una reunión con los coordinadores de Morena en el Congreso, para este 3 de marzo por la noche.