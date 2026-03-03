En una semana, México vacuna lo que en dos años contra sarampión

Eduardo Clark informó que en tres semanas se aplicaron más de 9 millones de vacunas ante el brote de sarampión.

Derivado de la intensificación de la campaña de vacunación ante el brote de sarampión que enfrenta México desde el año pasado, en las últimas tres semanas se aplicó el número de dosis que, en condiciones normales y sin emergencia sanitaria, se suministraban en un periodo de dos años.

Así lo dio a conocer el subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica, Eduardo Clark, quien detalló en conferencia que hasta el 27 de febrero se habían aplicado 8.4 millones de inmunológicos, cifra que, con las dosis suministradas en los tres días posteriores, ya supera los nueve millones.

La campaña intensificada permitió inmunizar en 21 días lo equivalente a dos años sin brote. ı Foto: Captura de video

¿Qué significa eso? Que en tres semanas hemos aplicado lo que en un año normal sin brote se aplicaba en dos años. De ese tamaño es la disponibilidad de vacunas que tenemos para toda la población y de ese tamaño también ha sido la respuesta de la población Eduardo Clark, Subsecretario de Integración Sectorial y Coordinación de Servicios de Atención Médica



Clark aseguró que el país cuenta con la disponibilidad necesaria de vacunas para proteger a la población frente al sarampión.

Estado de México, Jalisco y Veracruz encabezan la aplicación de dosis contra el sarampión. ı Foto: Captura de video

Las entidades con mayor número de dosis aplicadas son Estado de México, Jalisco, Veracruz, Nuevo León, Chiapas y Ciudad de México.

El subsecretario recordó que la campaña tiene como objetivo prioritario a menores de seis meses a 12 años de edad, grupo considerado clave para contener la propagación del virus.

