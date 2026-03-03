Federación alista robustecimiento para promover donación de órganos

Con motivo de la reciente conmemoración del Día Mundial del Trasplante de Órganos y Tejidos, el sector salud trabaja en mejoras para poder realizar y promover el trasplante entre la población mexicana.

El secretario de Salud, David Kershenobich, detalló que en lo que va del año, los institutos nacionales de salud han realizado 80 trasplantes hasta el 2 de marzo, lo cual atribuyó a avances importantes que contar con un laboratorio de histocompatibilidad que permite verificar la compatibilidad entre donador y receptor, con lo cual se reducen las posibilidades de rechazo.

“Eso es algo muy importante porque anteriormente había mucha duda si se rechazaba y la sobrevida era de 1 año o de 2 años. Actualmente la sobrevida es arriba de los 20 años en los pacientes que están siendo trasplantados”, dijo.

Durante la Conferencia del Pueblo, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó sobre los avances en trasplantes de órganos en México.



Explicó que lo que antes era un procedimiento complejo y poco frecuente, hoy es una práctica segura y estandarizada en distintos…

El director general del IMSS, Zoé Robledo, comentó que en 2025 se llevaron a cabo tres mil 519, pero la meta para este 2026 es crecer el número de procedimientos en 29 por ciento para llegar cuatro mil 581.

El titular del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch, expuso que dentro del plan 2025-2026 se han realizado 603 trasplantes de 782 órganos y tejidos, convirtiendo a esta en la segunda institución con más procedimientos a escala nacional.

Además, destacó la reciente creación de nuevas unidades médicas de trasplantes para el primer trimestre del 2026 en Culiacán, Sonora, Ciudad Victoria y otras ciudades.

El director del ISSSTE, Martí Batres, expuso que el promedio anual de trasplantes de 2022 a 2025 en esta institución es de 260, destacando un aumento del 50 por ciento en los últimos dos años.

Para el plan de este año, expuso que se creará un Centro Nacional coordinador del Programa de Trasplante y se promoverá la donación cadavérica y la activación de comités de trasplante en cada hospital de segundo y tercer nivel.

