Mier garantiza apoyo a enmienda presidencial

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, garantizó el apoyo incondicional de su bancada a la iniciativa de reforma electoral de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Y una vez que la tengamos, poder emitir ya una opinión objetiva, juiciosa, serena, con relación a la iniciativa y que demos por descontado que al interior del Grupo Parlamentario de Morena, nosotros respaldamos, porque obedece la iniciativa presidencial al espíritu que está establecido en los principios del Movimiento de Regeneración Nacional y de Morena, que es su instrumento electoral y ese es el tema. Al ser el instrumento electoral es el que debe de darle cumplimiento a lo que dice el pueblo de México a través del movimiento”, manifestó.

El Dato: El coordinador de senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, anunció que su partido presentará su propia propuesta de reforma electoral esta semana.

Cuestionado en conferencia de prensa sobre si habrá un cheque en blanco dentro de la bancada de Morena a la iniciativa presidencial, respondió: “No solamente es un blanco, es un cheque que tiene establecido con precisión 12 puntos que responden al mandato que tiene Morena como movimiento y como principios y su instrumento electoral del partido tiene que acatarlo”.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) descartó que exista un voto obligatorio dentro de su bancada y llamó a la serenidad interna ante la expectativa por conocer el contenido del documento.

“No (hay voto obligatotiro), nosotros vamos a tener nuestras reuniones plenarias, ahí hay un debate abierto de compañeras y compañeros responsables y no vamos a tomar una decisión en tanto no tengamos la iniciativa.

“Hay que ser prudentes, hay que serenar nuestros ímpetus legítimos que todos tenemos y esperar a que se tenga el documento, hay que tenerlo, hay que ver primero cuál es la Cámara de origen, cuál es el procesamiento que se le da en las comisiones a las que se turnen”, dijo.

Subrayó que cualquier determinación al interior del grupo quedará en suspenso hasta que la iniciativa sea formalmente presentada y turnada a comisiones.

En el caso de que el proceso inicie en el Senado, explicó, la ruta legislativa contempla la Comisión de Puntos Constitucionales, la de Gobernación y la de Estudios Legislativos. En el caso de Cámara de Diputados reciba la iniciativa, se canalizaría a la Comisión de Reforma Electoral, y posiblemente, a la de Gobernación.

Sobre el estado de la alianza con el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), el coordinador parlamentario reconoció que la reforma electoral quedó excluida desde el origen del pacto entre las tres fuerzas.

“Se ha discutido mucho la iniciativa de reforma por parte de la Presidenta de la República y lo cierto es que nadie la ha leído. Con nuestros aliados hay una gran, gran alianza político-programática. Desde el origen de nuestra ratificación, de nuestra alianza político-electoral con el Partido Verde y el Partido del Trabajo, quedó establecido que el Plan C excluía la reforma político-electoral porque hay cuestiones en las que no necesariamente se comparte el sentimiento y los principios de Morena”, explicó.

Sin embargo, cuestionó Mier Velazco, “¿cómo podemos nosotros menospreciar que las reformas constitucionales que modificaron el andamiaje legal y constitucional en México se debe a nuestra alianza virtuosa con el Partido Verde y el Partido del Trabajo?”.

Aun así, el legislador se mostró optimista de cara al proceso. “El diálogo, la política, la buena política, el entendimiento nos van a permitir en el transcurso del proceso legislativo llegar a la discusión en las comisiones”, afirmó, y expresó su deseo de que la iniciativa avance “con el consenso”.

Alcalde defiende cambio y plantea reducir costos

› Por Claudia Arellano

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que la reforma electoral impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum no sólo plantea la eliminación de las listas plurinominales, sino también reducir lo que calificó como el gasto excesivo del sistema electoral mexicano.

En un mensaje en sus redes sociales, la dirigente partidista sostuvo que el modelo electoral actual representa uno de los más costosos del mundo, por lo que consideró necesario replantear su estructura para hacerla más eficiente.

“Además de la eliminación de las listas plurinominales, la reforma electoral de la Presidenta @Claudiashein busca reducir el gasto desmedido del sistema electoral mexicano: ¡uno de los más caros del mundo! Basta de elecciones onerosas, burocracias doradas y duplicidad de funciones”, señaló.

El Tip: Alcalde recordó el viernes a sus aliados PT y PVEM que se habían comprometido a respaldar todas las iniciativas de la Presidenta.

De acuerdo con Alcalde Luján, la propuesta del Ejecutivo pretende ajustar el funcionamiento de las instituciones electorales para disminuir los costos operativos, al tiempo que se mantienen las garantías democráticas.

El planteamiento forma parte del paquete de cambios que el gobierno federal busca impulsar en materia político-electoral y que será analizado por el Congreso de la Unión una vez que la iniciativa sea presentada formalmente.

La discusión de la reforma se perfila como uno de los temas centrales en la agenda legislativa, pues incluye modificaciones al sistema de representación legislativa y al funcionamiento de las autoridades electorales.